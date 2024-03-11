Окупанти на Дніпропетровщині зруйнували елеватор агрохолдингу Бахматюка

Увечері, 9 березня, ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровській області. Унаслідок цього був зруйнований елеватор компанії "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Агресор вкотре наніс ракетний удар по цивільним виробничим об’єктам групи компаній "Укрлендфармінг"...Постраждав 58-річний чоловік, наш працівник. Повністю зруйновані виробничі об’єкти нашого підприємства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Масштаби руйнувань і сума збитків наразі оцінюється представниками правоохоронних органів.

Як заявили в "Укрлендфармінгу", в результаті війни агрохолдинг зазнав шкоди на близько $1 млрд. Зокрема, йдеться про найбільшу в Європі птахофабрику "Чорнобаївська", що на Херсонщині, де внаслідок війни загинули 4,5 мільйона голів птиці, було знищено майно та вивезене обладнання.