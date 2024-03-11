БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
В Україні зафіксували профіцит електроенергії, обмежувалася генерація ВДЕ

електроенергія

Через сприятливу погоду та активне виробництво електроенергії сонячними станціями в неділю, 10 березня, в українській енергосистемі зафіксували профіцит. Унаслідок цього знову обмежувалося виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера "Укренерго" у неділю знову застосовувалося обмеження генерації ВДЕ з 9:31 до 16:30 потужністю 2226 МВт", – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, в аварійний ремонт виведено блок ТЕС. У резерві перебувають 10 блоків і 2 корпуси теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

Водночас через відключення обладнання на підстанції 110 кВ на Львівщині знеструмились побутові споживачі одного населеного пункту.

Як додали в Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2553 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини обсягом до 5298 МВт-год.

Автор: 

електроенергія (4357) Міненерго (952)
вас, пдрсв, не паймеш..то дефіцит, то профіцит, то підняття тарифів на рівному місці
11.03.2024 10:43 Відповісти
обычную работу энергетики как достижения представляют, эае бали
11.03.2024 11:04 Відповісти
отсутствие про..бов у зеленых - это у них уже великое достижение!
11.03.2024 11:11 Відповісти
ще ж недавно, говорили, що дофіга енергії, тому зупиняють блоки на ремонт.
всьо? передумали.
ахмєтка мутить, шокапець!
11.03.2024 11:13 Відповісти
схоже, зепокидькі стали меньше красти е/е на майнінг.
11.03.2024 13:07 Відповісти
коли на ринку продуктів профіцит, то вони ніпочому,
маю на увазі часи збору врожаю
літо, осінь, дешевшає
зима весна дорожчає
і це нормально.
то чому тут не так???
11.03.2024 13:11 Відповісти
Могу спорить - повысят ценник.
11.03.2024 13:15 Відповісти

