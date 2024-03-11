В Україні зафіксували профіцит електроенергії, обмежувалася генерація ВДЕ

Через сприятливу погоду та активне виробництво електроенергії сонячними станціями в неділю, 10 березня, в українській енергосистемі зафіксували профіцит. Унаслідок цього знову обмежувалося виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Через сприятливі погодні умови та активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера "Укренерго" у неділю знову застосовувалося обмеження генерації ВДЕ з 9:31 до 16:30 потужністю 2226 МВт", – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, в аварійний ремонт виведено блок ТЕС. У резерві перебувають 10 блоків і 2 корпуси теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються.

Водночас через відключення обладнання на підстанції 110 кВ на Львівщині знеструмились побутові споживачі одного населеного пункту.

Як додали в Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2553 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини обсягом до 5298 МВт-год.