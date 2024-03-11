БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Продажі гібридних авто в Україні зросли на 54%. Найпопулярніші моделі

Упродовж лютого український автопарк поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 54% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota Rav-4 (118 одиниць), далі йдуть Toyota Camry (85) та Nissan Qashqai (56).

Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість тримає Ford Fusion US (65 штук). На другій сходинці – Toyota Prius (52), на третій – Toyota Rav-4 (42).

Як повідомлялося, у 2023 році український автопарк поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше. 

Гібрид це найкращий вибір на даний час.
11.03.2024 11:11 Відповісти
це до того часу поки ви його не придбали....

є дуже багато нюансів.
11.03.2024 15:15 Відповісти
І яких якщо не секрет???
11.03.2024 15:47 Відповісти
1. потрібно більше їздити бо декому не вистачить відстані від дому до роботи.

2. витрати палива за містом майже такі самі як у звичайного авто

3. не бажано лишати авто без руху надовго

4. вартість батареї для останнього власника
11.03.2024 17:02 Відповісти
Гібрид, як правило, має в півтора-два рази завищену вартість порівняно зі своїм аналогом з ДВЗ. Тому раціонально купляти гібриди тим людям, які наїзжають не менше 40-45 тис км на рік пробігу. При цьому значна частина цього пробігу має бути "міською". Якщо їздити на гібриді до 15 тисяч км на рік - він ніяк не "окупить" свою вартість, хіба аж через 7-8 років експлуатації...
11.03.2024 14:48 Відповісти
а потім починають цікавитись вартістью батареї і дивуються....
11.03.2024 15:17 Відповісти

