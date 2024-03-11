Продажі гібридних авто в Україні зросли на 54%. Найпопулярніші моделі

Упродовж лютого український автопарк поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 54% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota Rav-4 (118 одиниць), далі йдуть Toyota Camry (85) та Nissan Qashqai (56).

Водночас у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість тримає Ford Fusion US (65 штук). На другій сходинці – Toyota Prius (52), на третій – Toyota Rav-4 (42).

Як повідомлялося, у 2023 році український автопарк поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше.