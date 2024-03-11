Антимонопольний комітет почав розгляд справ про купівлю французькою компанією оператора lifecell. Є підстави для заборони

Антимонопольний комітет 7 березня розпочато розгляд справ купівлю компанією "DVL Telecom" українських активів Turkcell – ТОВ "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"7 березня 2024 року Комітетом розпочато розгляд справ про концентрації у вигляді набуття компанією "DVL Telecom" контролю над товариствами з обмеженою відповідальністю "Лайфселл", "Глобал Білгі" та "Укртауер", – йдеться у повідомленні.

Одночасно з початком розгляду цих справ про концентрації, АМКУ розпочав розгляд справи про узгоджені дії, які безпосередньо пов’язані із здійсненням цих концентрацій.

Також під час розгляду заяв щодо набуття компанією DVL Telecom контролю над Групою "Лайфселл" виникла необхідність перевірки відносин Групи Лайфселл та Групи Turkcell з особою, до якої застосовано персональні санкції РНБО.

До того ж під час розгляду заяв щодо набуття контролю компанією "DVL Telecom" над ТОВ "Лайфселл" та ТОВ "Укртауер" Комітетом виявлені підстави для заборони зазначених концентрацій.

У Комітеті додали, що не можуть надати DVL Telecom окремий дозвіл на купівлю ТОВ "Глобал Білгі" через те, що заявки на купівлю ТОВ "лайфселл", ТОВ "Укртауер" та ТОВ "Глобал Білгі" становлять єдину транзакцію.

Продаж lifecell французькому мільярдеру

Як повідомлялося, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Першу заяву на придбання lifecell Антимонопольний комітет повернув через невідповідність встановленим вимогам, проте 23 січня Комітет отримав повторне звернення від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ.

На думку учасників ринку, перешкодою для завершення угоди може стати арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".