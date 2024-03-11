Європарламент дав "зелене світло" цифровому гаманцю. Україна долучиться до пілотного проєкту

Європейський парламент підтримав створення законодавчої бази та прототипу гаманця Євросоюзу. Тепер держави-учасники консорціуму POTENTIAL, серед яких Україна, зобов’язані випустити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

"Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проєкті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії", – наголосив міністр Михайло Федоров.

За його словами, український цифровий гаманець – це "Дія". Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там "Дію", а європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", – пояснив Федоров.

Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. Як додав голова Мінцифри, "Дія" реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії.

Участь Мінцифри в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).