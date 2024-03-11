БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Європарламент дав "зелене світло" цифровому гаманцю. Україна долучиться до пілотного проєкту

е-гаманець

Європейський парламент підтримав створення законодавчої бази та прототипу гаманця Євросоюзу. Тепер держави-учасники консорціуму POTENTIAL, серед яких Україна, зобов’язані випустити свої національні гаманці ЄС протягом 24 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

"Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проєкті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії", – наголосив міністр Михайло Федоров.

За його словами, український цифровий гаманець – це "Дія". Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там "Дію", а європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", – пояснив Федоров.

Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. Як додав голова Мінцифри, "Дія" реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії.

Участь Мінцифри в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy).

Євросоюз (5344) Федоров Михайло (283) Мінцифри (851) Дія (663)
Знову цей "цифранутий" дегенерат Федоров зі своєю гімняною "Дією" лізе... Немає спокою ЗЕскотам - все ніяк не вдається здійснити свою мрію та контролювати кожного за допомогою цього непотребу.
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Kaцaпи хотять завести ще одного троянського коня у тло Євросоюзу, цього разу цифрового під назвою Дія
показати весь коментар
11.03.2024 13:41 Відповісти
Цифровий концтабір в дії...
показати весь коментар
11.03.2024 18:42 Відповісти
Бляха, а в мене їх зелений Дія підпис не працює, не розпізнає на фото. Вже тисячі спроб зробив, служба підтримки не може допомогти. І нахер мені це все?. Нічого держава мені за 30 років не дала, нічого, але я вже їй винен борги віддавати...
показати весь коментар
11.03.2024 21:22 Відповісти

