Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко

Кабінет міністрів планує затвердити нові правила бронювання співробітників від мобілізації, врахувавши пропозицію Офісу президента про відстрочку для працівників, які отримують офіційну зарплату понад 35 тисяч гривень.

Про це член парламентського комітету з питань бюджету, депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

За його словами, без додаткових умов бронювання від мобілізації зможуть отримати чиновники категорії "А", робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, всі співробітники Нацполіції.

Крім того, новий порядок дозволить повністю забронювати від мобілізації працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

Також отримають можливість для бронювання всі, хто отримує зарплату від 35 000 грн, сплачує понад 6,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та понад 7,7 тис. грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також співробітники ІТ-компаній, які є резидентами "Дія сіті", за умови сплати ПДФО понад 6,3 тис. грн.

"Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісу президента місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. За цією логікою: чиновники та багатії не мають ризикувати життям", – додав Гончаренко.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтверджував, що Кабінет міністрів готує нову систему для бронювання працівників з урахуванням рівня зарплати та сплати податків, а також впливу компаній на економіку. На його думку, це допоможе зробити підхід до бронювання більш справедливим.

Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості, бо "бідні на будуть воювати за багатих", вважає голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.