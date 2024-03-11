БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко

Кабінет міністрів планує затвердити нові правила бронювання співробітників від мобілізації, врахувавши пропозицію Офісу президента про відстрочку для працівників, які отримують офіційну зарплату понад 35 тисяч гривень.

Про це член парламентського комітету з питань бюджету, депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

За його словами, без додаткових умов бронювання від мобілізації зможуть отримати чиновники категорії "А", робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, всі співробітники Нацполіції.

Крім того, новий порядок дозволить повністю забронювати від мобілізації працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та операторів зв'язку.

Також отримають можливість для бронювання всі, хто отримує зарплату від 35 000 грн, сплачує понад 6,3 тис. грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та понад 7,7 тис. грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також співробітники ІТ-компаній, які є резидентами "Дія сіті", за умови сплати ПДФО понад 6,3 тис. грн.

"Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з Офісу президента місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. За цією логікою: чиновники та багатії не мають ризикувати життям", – додав Гончаренко.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтверджував, що Кабінет міністрів готує нову систему для бронювання працівників з урахуванням рівня зарплати та сплати податків, а також впливу компаній на економіку. На його думку, це допоможе зробити підхід до бронювання більш справедливим.

Які варіанти бронювання в обмін на податки обговорюються?

Як повідомлялося, Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми – і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця – недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов’язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості, бо "бідні на будуть воювати за багатих", вважає голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кабмін (7916) бронювання (211) мобілізація (493) Шмигаль Денис (1559)
Що?!!!

А до чого тут зарплата?!

Усі рівні перед Законом.
Это борьба с нищетой? Оригинально и..... радикально. Раз и навсегда. Еще бы придумали, как от пенсионеров избавиться. Гребаные слуги народа.
11.03.2024 14:19 Відповісти
..так неожиданно.. воевать будут бедные..
11.03.2024 14:16 Відповісти
Тобто той хто нічого не мав не має права мати і життя . крапка.
Ой щось мені підказує що
то хто вийде з лозунгом : землю селянам і фабрики робочім стане наступним президентом.
Ідея гарна, але ж... скільки можна!!!? Мобілізуйте впершу чергу депутатів та чиновників групи "А" для початку на основі ротації, хоча б на пів року та членів їх родин ( синів призивного віку!) і обов'язково на нуль, в самі горячі точки. Може тоді війна скоріше закінчиться!!!? І людям покажете які ви ***** патріоти! Що до бронювання...пішли на куй з таким підходом! Якщо хочете виграти, наголошуйте стан війни, переводьте всю!!!! Економіку на військові рейки, владу віддайте військовим. Закрийте цю довбану раду і всі на фронт і все для фронту і негайно! Ви коїте час!!!! Де&іли! Путін вже в березні проводить нову мобілізацію під виглядом зборів!!! Про що ви там думаєте гніди!!! Ми країну втратимо з такими дебатами!!! Ви вже 4й місяць соплі жуєте! У нас нема вибору! Чи вся країна іде воювати, чи капітулюйте, щоб не втрачати життя невинних, бо все одно до цього дійдете ( в кращому випадку корейський сценарій!) в гіршому України не стане! Україна саме тому програла червоній владі, як держава, до другої світової, що було багато демократії та не змогли вчасно мобілізуватись! Вчить історію йолопи! Не гайте час! І ще один важливий варіант! Хто дав право вам відмовлятись від вводу військ з заходу! Вам не треба військові, а тільки зброя!!!? Йолопи! Ви у людей спитали що нам треба!? Хай дають все! І війська і зброю! Якщо в Україні будуть західні солдати гинути, у нас набагато бистріше з'явиться більше зброї!!!! І набагато бистріше закінчиться війна і менш постраждає українській народ! Ви де там літаєте!!? В якому небі! Які аспіранти і які виші! !!? Подивіться які закони на стан війни в Європі є, чи в Ізраїлі!!!? Зараз Всі від 21 року повинні бути на фронті! А не на дискотеках, в аудиторіях і ресторанах чи відосікі знімати в Іспанії! Чому хтось повинен віддавати життя за те щоб хтось заробляв 35 тисяч і більше! Да пішли ви на куй! Війна так війна! Воювати повинні всі чи працювати для фронту! Крапка! Якщо ні , закінчуйте війну, бо виграти інакше неможливо!
Ех, ваші слова хтось би ще нашим зеленим контрацептивам у голову загнав, хоть молотком чи сокирою якщо так не доходить.... Але нажаль доки в нас ця зелено-*********-підФСБешна шибздя при владі це марно
Такі оригінальні ідеї. Можна ще придумати закон, що воювати мусять пожиттєво, в кого призвіща закінчуються на - ко, або - єнко
Все,як завжди!
Багаті будуть богатіти, я бідні на фронті воювати!
В мене зп більше 100к, ІТ сфера, податки, військовий збір. Кажу одразу, готовый платити більше податків, але працювати й донатити. Кажу так як є, страшно залишитися без очей, рук й ніг. Але у ТЦК сказали, нам пох*й, повалиш в штурмовики, а держава тобі заплатить ті самі 100к. Кажу їм, що володію англійською, маю експертизу в криптографії й криптоаналізу, а вони мені - нам пох*й, повалиш в штурмовики. А ви тут про зп 35к розповідають, про якусь бронь. Державі пох*й, вони звикли, що США оплачують весь цей квартал 95.
Військові заробляють 35 тис. То шо подомам? Все бояця своїх синків на війну відправить. Тільки за шкури свої думають
Війна багатих руками бідних.Закон від ЗЕльцмана антиолігахічний, маєш низьку зарплату іди на фронт без укріплень та снарядів, якраз падло провело розмінування ,щоб братушкам зручніше було..
