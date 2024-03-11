БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мін’юст подав позов про конфіскацію активів виробника російських "Кинджалів"

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкцій до російського АТ "НВК "Конструкторське бюро машинобудування".

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Мін’юст не уточнює, про конфіскацію яких саме активів йдеться.

У якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, у позові вказані:

  • АТ "НВО "Високоточні комплекси";
  • Державна корпорація зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростєх";
  • ТОВ "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

"Акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством в РФ, що розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення міністерства оборони, чим посилює військовий потенціал РФ, яка залучає зазначену військову техніку під час здійснення збройної агресії проти України", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, АТ "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" – один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Корпорація виробляє переносні зенітні ракетні комплекси (у тому числі "Ігла" та "Верба"), протитанкові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси (у тому числі "Іскандер М"), а також ракети "Кинджал".

Топ коментарі
+4
Якась клінічна маячня.
Їм вочевидь зайнятися нічим, окрім курей смішити.
Подали би вже позов про конфіскацію кремля - там же сидять мерзотники.
Результат той же, але смішніше.
Малюська - така маленька малюська.
показати весь коментар
11.03.2024 20:31 Відповісти
+3
Мабуть активів в Україні немає. Тому й стали сміливими аж до конфіскації
показати весь коментар
11.03.2024 19:14 Відповісти
+2
Малюска зі своім Мін'юстом «відпочивае»…

Йде війна. Роботи море.

Але Складаеться таке враження що вони утром приходять на роботу-
пьють каву.
Потім- обід.
Потім кінець 8 годинного робочого дня.

«Виход» з цего міністерства мізерний ( це окрема тема).

Цей « позив» на «кінжали» це мізер, та і то для піару.

Нажаль, Маемо що Маемо.
показати весь коментар
11.03.2024 15:29 Відповісти
Своєчасно. Ідіоти міністерські
показати весь коментар
11.03.2024 16:38 Відповісти
Що,скоро на вас вийдуть слідчі органи?
Рішили йти на опєрєженіє?
показати весь коментар
11.03.2024 16:38 Відповісти
Мін'юст не уточнює, про конфіскацію яких саме активів йдеться, отож роздерибанять втихаря
показати весь коментар
11.03.2024 18:10 Відповісти
Мабуть активів в Україні немає. Тому й стали сміливими аж до конфіскації
показати весь коментар
11.03.2024 19:14 Відповісти
Идет третий год страшной войны . Быстро ЭТИ среагировали! Даже не ожидал такой оперативности.
показати весь коментар
11.03.2024 19:17 Відповісти
Ну так поспішати, це вже перебор
показати весь коментар
11.03.2024 19:31 Відповісти
доречі у путіна є авто "нива" та причип.....теж треба конфіскувати)
показати весь коментар
11.03.2024 20:26 Відповісти
Якась клінічна маячня.
Їм вочевидь зайнятися нічим, окрім курей смішити.
Подали би вже позов про конфіскацію кремля - там же сидять мерзотники.
Результат той же, але смішніше.
Малюська - така маленька малюська.
показати весь коментар
11.03.2024 20:31 Відповісти
Це загальновідомий факт що Малюска є клінічний ідіот, але тут він вже перевершив сам себе. Мабудь вже давно не видавав на гора тупих жартів, тому вирішив напам'ятати про своє безглузде існування.
показати весь коментар
11.03.2024 20:50 Відповісти
А где Ефремов и Баканов?
показати весь коментар
11.03.2024 23:08 Відповісти
тут вже навіть і поржать не виходить
показати весь коментар
12.03.2024 04:35 Відповісти

