Мін’юст подав позов про конфіскацію активів виробника російських "Кинджалів"

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкцій до російського АТ "НВК "Конструкторське бюро машинобудування".

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Мін’юст не уточнює, про конфіскацію яких саме активів йдеться.

У якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, у позові вказані:

АТ "НВО "Високоточні комплекси";

Державна корпорація зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції "Ростєх";

ТОВ "Науково-виробничий комплекс "Фотоприлад".

"Акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством в РФ, що розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема, високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення міністерства оборони, чим посилює військовий потенціал РФ, яка залучає зазначену військову техніку під час здійснення збройної агресії проти України", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, АТ "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" – один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Корпорація виробляє переносні зенітні ракетні комплекси (у тому числі "Ігла" та "Верба"), протитанкові ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси (у тому числі "Іскандер М"), а також ракети "Кинджал".