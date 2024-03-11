Найбільші мережі АЗС почали знижувати ціни на автогаз

Роздрібні ціни на автогаз у великих мережах АЗС, які зростали до кінця лютого, з початку березня почали знижуватися.

Так, за тиждень з 4 по 11 березня середня ціна на скраплений газ в роздрібних мережах зменшилася на 0,11 грн – до 27,90 грн за літр, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Переважно, ціни знижують мережі АЗС середнього і нижчого цінового діапазону.Станом на 11 березня середня ціна на газ в цьому сегменті становить 27,43 грн/л, а у преміум мережах – 28,99 грн/л.

Найбільше автогаз подешевшав у мережі VST – на 90 копійок, до 26,90 грн/л, найменше – в мережі Marshal (на 14 копійок, до 26,60 грн/л).

Найдешевше можна придбати газ на АЗК мережі Marshal в Житомирській області – по 25,50 грн/л, найдорожче в мережі Mango в Донецькій області (31,69 грн/л).

Водночас найнижча ціна зберігається на АЗС "Авантаж 7" – 25,95 грн/л, минулого тижня вона не змінилася.

Фото: enkorr

Здешевлення цього виду палива обумовлено стабілізацією ситуації в дрібногуртовому секторі ринку. Так, за даними "А-95", протягом тижня середня вартість пального в гурті зменшилася на 410 грн за тонну або на 0,22 грн за літр, а за два останніх тижні ціна знизилася на 3 700 грн за тонну (2 грн/л).

При цьому оператори АЗС скаржаться, що попит на газ залишається дуже низьким.

"Якщо в містах ситуація на заправках ще більш-менш, то в регіонах та на трасах реалізації майже немає", – розповіли в одній із паливних компаній.