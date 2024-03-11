Росіян чекає підвищення податків після виборів Путіна, – росЗМІ

Російська влада готує найбільше за два десятиліття підвищення податків для громадян, щоб профінансувати рекордні видатки на окупаційну війну в Україні.

Після президентських виборів у Росії планують підвищити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) до 20%, а податок на прибуток – до 25%, пише The Moscow Times із посиланням на видання "Важные истории".

За даними його джерел, запропонована Володимиром Путіним реформа торкнеться щонайменше 20 млн росіян і має забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ в обсязі 2,5 трильйона рублів на рік.

При цьому у 2020 році в Росії вже підвищували ПДФО до 15%, але лише для заможних громадян з доходами понад 5 млн рублів на рік. Тепер такий податок поширять на всіх росіян з доходом більше 1 млн (або 83 тисячі рублів на місяць). Для тих, хто заробляє більше 5 млн, ставка буде ще вищою – 20%.

Водночас російський уряд планує підняти податок на прибуток на 5 відсоткових пунктів – до 25% з нинішніх 20%.

Джерела видання зазначають, що остаточні параметри підвищення податків ще обговорюються. За їх словами, є варіанти "і кращі, і гірші", проте цей – "найвірогідніший".

Один із співрозмовників видання уточнив, що відповідні поправки до російського законодавства можуть внести вже навесні, після переобрання Путіна та призначення нового уряду. Ймовірно, вони набудуть чинності наступного року.

За даними Росстату, дохід у розмірі понад 1 млн рублів на рік має близько 14% населення Росії або 20 млн осіб. З урахуванням дітей та батьків підвищення податку торкнеться більшої кількості людей. Сумарно це дозволить зібрати до російського бюджету 450 млрд рублів. Ще 2 трильйони рублів має забезпечити підвищення податку на прибуток.

У посланні до Федеральних зборів 29 лютого Путін анонсував податкову реформу. Незабаром після цього міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що відповідні пропозиції вже готуються, хоча ще минулого жовтня запевняв, що відомство не планує змінювати ставки базових податків у 2024-2026 роках.

Прогресивна шкала ПДФО існувала у Росії з 1992 до 2001 року. Мінімальна ставка становила 12%, а максимальна – 35%. Потім влада запровадила плоску шкалу прибуткового податку із загальною ставкою 13%. Вона діяла упродовж 20 років.

Скільки Росія витрачає на війну?

Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну