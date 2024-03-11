Путін заборонив колишнім високопосадовцям виїжджати з Росії

Президент Росії Владімір Путін підписав указ про обмеження на виїзд з Росії для колишніх високопосадовців, які мали доступ до державної таємниці.

Про це йдеться в інформації на порталі правових актів РФ, передає Укрінформ.

Згідно з документом, рішення про виїзд таких держслужбовців ухвалюватиме Міжвідомча комісія із захисту держтаємниці.

Вона отримуватиме висновки з органів російської держвлади або "режимно-секретних організацій", де працював чиновник, про його поінформованість щодо "відомостей особливої важливості або таємних відомостей".

Рішення про заборону виїзду може бути ухвалене на певний термін, при цьому ексчиновникам можуть дозволити короткострокові поїздки.

Путін залишає за собою право втручатися у роботу комісії та змінювати її вердикти.

"Президентом РФ може бути встановлений інший порядок ухвалення міжвідомчою комісією рішень", – йдеться в указі.

Раніше джерела видання The Moscow Times повідомляли, що чинні російські чиновники, а також губернатори та топменеджери держкомпаній з початку війни перебувають під обмеженнями на поїздки за кордон. Їм доводиться отримувати дозвіл, щоб виїхати з країни, у тому числі у відпустку, а в деяких чиновників співробітники ФСБ вилучають закордонні паспорти.

За словами цих джерел, список чиновників, губернаторів та інших держслужбовців, які мають отримувати окремий дозвіл на виїзд з країни, веде ФСБ, а високопосадовці мають отримувати так зване "подвійне схвалення" для будь-якої закордонної поїздки – від свого безпосереднього начальника та від його начальника.

У квітні минулого року прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков також підтверджував, що питанню закордонних поїздок "держслужбовців та високопосадовців держкомпаній приділяється більше уваги".