Вартість відновлення наукової інфраструктури України перевищує $1,26 мільярда, – ЮНЕСКО

Вартість відновлення державної наукової інфраструктури України, зруйнованої в ході російської агресії, становить понад $1,26 млрд.

Про це свідчить дослідження Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), передає Укрінформ.

"Згідно з новим дослідженням, опублікованим сьогодні ЮНЕСКО та Малою академією наук України, за останні два роки було пошкоджено або зруйновано 1 443 будівлі, що належать 177 науковим установам. Відновлення цих будівель коштуватиме понад $1,21 млрд. Із них $980,5 млн – лише для університетів, оскільки вони зазнали найбільших втрат", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждала наукова інфраструктура Харківської області, причому найбільших збитків зазнали Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ($116,5 млн) та Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова ($104,1 млн).

Згідно з дослідженням, значна частина обладнання була знищена або викрадена. Пошкоджено понад 750 одиниць науково-технічного обладнання, з яких 643 одиниці не підлягають відновленню.

Сюди входить обладнання, що використовується в широкому спектрі дослідницької діяльності. Загальна вартість відновлення дослідницького обладнання оцінюється в $45,9 млн.

"Тимчасова окупація територій російськими військами також має значний вплив: 18 наукових інститутів були змушені переїхати, деякі з них проводили дослідження місцевого біорізноманіття та екології, які не можуть продовжуватись дистанційно", – йдеться в повідомленні.

Було вказано на те, що особливе занепокоєння викликає ситуація навколо Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, розташованого поблизу Запоріжжя.

Обладнання для моніторингу стану ядерної промисловості було викрадено або знищено, в тому числі унікальна радіологічна лабораторія, яка контролює рівень радіації.

Згідно з дослідженням, війна також розпорошила українських науковців по всій країні і навіть за кордоном, а умови їхньої праці погіршилися. У лютому 2022 року в державному дослідницькому секторі працювало 88 629 дослідників. З того часу 12% (10 429) цих дослідників і професорів з 524 установ та університетів були змушені переїхати в інші місця в межах України (4 887) або за кордон (5 542).

Наразі найбільше українських науковців у вигнанні перебуває в Німеччині та Польщі. Кількість науковців, зайнятих у державному науково-дослідному секторі України, скоротилася на 4 958 осіб (5,3%).