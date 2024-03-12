П’ятий президентський термін Путіна коштуватиме росіянам $130 мільярдів

П’ятий термін для російського президента Владіміра Путіна коштуватиме російським платникам податків 11,5 трлн руб., або майже $130 млрд.

Як зазначає Reuters, така сума буде потрібна, щоб профінансувати передвиборчі обіцянки та новий пакет національних проєктів, про які Путін оголосив у посланні Федеральним зборам 29 лютого, передає The Moscow Times.

Путін пообіцяв знизити рівень бідності, наростити несировинний експорт, вивести Росію на четверте місце за розміром економіки у світі, газифікувати регіони й почати модернізацію комунальної інфраструктури, що опинилася на межі краху.

Весь пакет обіцянок Путіна коштуватиме бюджету 2 трлн руб. додаткових витрат щорічно, підрахував директор з інвестицій Astra Asset Management Дмітрій Полевой. Аналітики "Росбанку" оцінюють суму ще вище – 15 трлн руб. за шість років.

Найдорожчий проєкт Путіна – 4,5 трлн руб. – це інфраструктурні будівництва, у тому числі в системі ЖКГ, яка взимку 2024 року пережила повноцінний колапс: аварії з відключеннями світла, води та тепла торкнулися 43 суб'єктів РФ, у тому числі міст-мільйонників.

У 1,5 трлн руб. обійдеться продовження сімейної іпотеки, за допомогою якої російська влада сподівається підняти народжуваність, що впала минулого року до мінімуму з 1999 року.

1 трлн руб. коштуватимуть обіцянки Путіна побудувати та обладнати лікарні, 400 млрд руб. коштуватиме проєкт модернізації шкіл і дитячих садків, 360 млрд руб. Путін обіцяв вкласти в парки та публічні простори, 250 млрд руб. – в аеропорти, 150 млрд руб. – в оновлення громадського транспорту.

700 млрд руб., за словами Путіна, держава витратить на створення "цифрових платформ" у ключових секторах економіки, 300 млрд руб. заллє у фонд розвитку hi-tech проєктів, 116 млрд руб. витратить на будівництво супутників та інтернет-мереж, 200 млрд руб. – на списання боргів регіонів перед федеральним центром

Щоб сплатити обіцянки Путіна, уряд готує підвищення податків, у тому числі на доходи фізосіб. Ставка ПДФО може зрости до 15% для тих, хто заробляє більше 1 млн руб. на рік, і до 20% – для людей з річним заробітком від 5 млн руб. Водночас, уряд РФ хоче підняти податок на прибуток бізнесу – з поточних 20% до 25%.

Балотуючись на четвертий термін у 2018 році, Путін оголошував про національні проєкти на 26 трлн руб., для фінансування яких з 18% до 20% було підвищено ПДВ.

Проте амбітні обіцянки Путіна не реалізувалися. У рамках нацпроєктів вимагалося за шість років зупинити природне зменшення населення, але за фактом у 2023 році країна втратила ще 495 тис. осіб унаслідок перевищення смертності над народжуваністю. Накопиченим підсумком за 2018-2023 роки природне зменшення досягло 2,9 млн осіб.

Путін вимагав наростити на дві третини експорт чогось, крім найпростішої мінеральної сировини, – з $214 млрд до $350 млрд на рік. Але насправді несировинний неенергетичний експорт впав – до $146 млрд минулого року.

Путін вимагав удвічі знизити рівень бідності – із 12,9% до 6,6%. Але Росстат оцінив кількість бідних у 13,5 млн осіб, або 9,3% населення.