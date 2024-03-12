В Україні знову профіцит електроенергії, надлишки передали Польщі

В українській енергосистемі 11 березня знову виник профіцит електроенергії. Надлишки електроенергії передали Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерстві енергетики.

"На запит "Укренерго" до суміжного оператора системи передачі надлишки передавалися до Польщі – сумарною величиною 1488 МВт-год (з 10:30 до 14:00 години)", – йдеться у повідомленні.

Наразі у резерві перебуває 9 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються, додали у міністерстві.

Водночас упродовж доби внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено повітряні лінії у Чернігівській області, знеструмлено півтори тисячі споживачів у 19 населених пунктах.

Також через обстріли пошкоджено мережі у Дніпропетровській області, через що відключилась повітряна лінія 150 та підстанція 150 кВ.

Крім того, у результаті бойових дій пошкоджено розподільний газопровід у прифронтовому селищі на Харківщині. Припинено газопостачання до 26 споживачів.

При цьому на магістральному нафтопроводі на Полтавщині виявли два зловмисних пошкодження без розливу нафти. Триває розслідування.

На підстанції 110 кВ на Одещині через технологічні причини відключилось обладнання, знеструмлювались побутові споживачі, яких оперативно заживлено.

Як уточнили у Міненерго, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1691 МВт-год, експорт – до 6446 МВт-год.