Нацкомісія спростить зміну мобільного оператора із збереженням номера

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), пропонує внести кілька в змін в Mobile Number Portability – послугу перенесення мобільного номера з повним його збереженням при переході до іншого мобільного оператора.

Про це повідомляє dev.ua.

MNP дає можливість користувачам мобільних телефонів зберігати свій телефонний номер попри перехід від одного оператора мобільного зв’язку до іншого.

Регулятор пропонує ще більше спростити процедуру перенесення номеру. Зокрема, були схвалені такі зміни:

заборона накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними послуги перенесення номера, у тому числі шляхом надання будь-яких додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють чи унеможливлюють отримання послуги для абонента;

скорочення повідомлення про дзвінок на перенесений номер шляхом надання лише звукового сигналу (зумеру) – без голосового повідомлення про те, що абонент телефонує на номер, перенесений до мережі іншого оператора;

надання НКЕК права приймати оперативні рішення щодо призупинення надання послуги MNP у разі кібератак, аварій.

Загалом українці скористалися послугою зміни оператора зі збереженням номеру 287 492 рази. Найчастіше мінялися номери абонентів Vodafone та "Київстар".

мобільний зв'язок (824) регулювання (44)
Спрощує? Для кого? Для зеків, що крадуть фінанс. номери та, потім, гроші з рахунків?
12.03.2024 11:37 Відповісти
ВОДАФОН (послуги):
1) "ЗБЕРЕЖЕННЯ НОМЕРА". Вартість = 0грн.;
2) "ОБМЕЖЕННЯ ВІДДАЛЕНОЇ ЗАМІНИ SIM-КАРТКИ". Вартість = 0грн.
12.03.2024 11:42 Відповісти
Пішла вода по трубах!
Скоро вибори,треба ж операторів встряхнути
12.03.2024 12:23 Відповісти
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК)...

нічим зайнятись як на догоду одній компанії перетягувати клієнтів у іншу... А могли б, просто яйка чухати та слухати оракула цієї справи, що кожного дня гундосить щось вумне, якщо текст написаний був ОПою.
12.03.2024 12:24 Відповісти
А смисл переходити,внас як не було нормального зв'язку,так і немає,особливо по селах.Ця установа навіть зарплату не відпрацьовує.У світі вже користуються 5g ,випробовують 6g,а внас ні2,ні 3, ні 4, нормального немає.
12.03.2024 12:34 Відповісти

