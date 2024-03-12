Нацкомісія спростить зміну мобільного оператора із збереженням номера

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), пропонує внести кілька в змін в Mobile Number Portability – послугу перенесення мобільного номера з повним його збереженням при переході до іншого мобільного оператора.

Про це повідомляє dev.ua.

MNP дає можливість користувачам мобільних телефонів зберігати свій телефонний номер попри перехід від одного оператора мобільного зв’язку до іншого.

Регулятор пропонує ще більше спростити процедуру перенесення номеру. Зокрема, були схвалені такі зміни:

заборона накладати обмеження на абонентів щодо можливості отримання ними послуги перенесення номера, у тому числі шляхом надання будь-яких додаткових послуг, які змінюють, ускладнюють чи унеможливлюють отримання послуги для абонента;

скорочення повідомлення про дзвінок на перенесений номер шляхом надання лише звукового сигналу (зумеру) – без голосового повідомлення про те, що абонент телефонує на номер, перенесений до мережі іншого оператора;

надання НКЕК права приймати оперативні рішення щодо призупинення надання послуги MNP у разі кібератак, аварій.

Загалом українці скористалися послугою зміни оператора зі збереженням номеру 287 492 рази. Найчастіше мінялися номери абонентів Vodafone та "Київстар".