Зеленський підписав закон про лобізм
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10337 про лобіювання.
Про це свідчать дані Верховної Ради.
Метою законопроєкту є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів держвлади, органів місцевого самоврядування із зацікавленими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їх діяльності та посадових осіб.
Документ визначає термінологію у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу.
Крім того, законопроєкт передбачає створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство із запобігання корупції.
Документ набирає чинності через два місяці після початку функціонування такого Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.
Ухвалення закону було однією з вимог до України для початку переговорів про вступ до ЄС.
Як повідомлялося, Верховна Рада в цілому підтримала урядовий законопроєкт про лобізм 23 лютого.
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