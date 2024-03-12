Гетманцев запропонував створити "клуб білого бізнесу". Ним керуватимуть податківці

У Верховній Раді розробили законопроєкт про так званий "клуб білого бізнесу". Якщо підприємець відповідає прозорим критеріям щодо рівня сплати податків та рівня зарплати, то податковий контроль у вигляді перевірок щодо нього не здійснюватиметься.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу", – пояснив нардеп.

За його словами, документ вписується у контекст "суспільного договору" держави і бізнесу.

Що передбачає законопроєкт

Зазначається, що проєкт закону передбачає розширення змісту поняття "податковий ризик" та запровадження терміна "комплаєнс (управління податковими ризиками)".

Крім того, запроваджує Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього Переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо.

Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Як додав Гетманцев, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги: