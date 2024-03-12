Гетманцев запропонував створити "клуб білого бізнесу". Ним керуватимуть податківці
У Верховній Раді розробили законопроєкт про так званий "клуб білого бізнесу". Якщо підприємець відповідає прозорим критеріям щодо рівня сплати податків та рівня зарплати, то податковий контроль у вигляді перевірок щодо нього не здійснюватиметься.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
"Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу", – пояснив нардеп.
За його словами, документ вписується у контекст "суспільного договору" держави і бізнесу.
Що передбачає законопроєкт
Зазначається, що проєкт закону передбачає розширення змісту поняття "податковий ризик" та запровадження терміна "комплаєнс (управління податковими ризиками)".
Крім того, запроваджує Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
До цього Переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо.
Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.
Як додав Гетманцев, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
- індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
- платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
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Як воно керує Гетьманцевим....
А не красти, не мордувати бізнес та інше пробували паскуди?