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Новини
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Гетманцев запропонував створити "клуб білого бізнесу". Ним керуватимуть податківці

гетманцев

У Верховній Раді розробили законопроєкт про так званий "клуб білого бізнесу". Якщо підприємець відповідає прозорим критеріям щодо рівня сплати податків та рівня зарплати, то податковий контроль у вигляді перевірок щодо нього не здійснюватиметься.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу", – пояснив нардеп.

За його словами, документ вписується у контекст "суспільного договору" держави і бізнесу.

Що передбачає законопроєкт

Зазначається, що проєкт закону передбачає розширення змісту поняття "податковий ризик" та запровадження терміна "комплаєнс (управління податковими ризиками)".

Крім того, запроваджує Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього Переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідатимуть низці вимог та критеріїв. Зокрема, йдеться про вимоги щодо рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо.

Ведення Переліку забезпечуватиме Державна податкова служба, а інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Як додав Гетманцев, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Автор: 

бізнес (1192) податки (2456) Гетманцев Данило (493)


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Топ коментарі
+9
Платний вступ? Мабуть зробити клуб "Голубая устрица"?
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12.03.2024 12:19
+8
А зробити нормальне та справедливе оподаткування підприємцям та не красти мільярдами з бюджету? Ні?? Чи Гетьманцеву та офісній зеленій клептоманії такі "крамольні" думки в їхні довбешки не приходять???
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12.03.2024 13:19
+4
Цим "клубом" буде керувати Сівкович і ФСБ.
Як воно керує Гетьманцевим....
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12.03.2024 14:40
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Платний вступ? Мабуть зробити клуб "Голубая устрица"?
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12.03.2024 12:19 Відповісти
приймуть три своїх, а всю решту будуть дрючити Зато який піар...потужний
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12.03.2024 15:02 Відповісти
ні, при керівництві податківцями тим клубом, бізнес з білого стане сірим, потім взагалі піде в тінь, а потім директорів посядять за ухилення від сплати податків. А податківці, як завжди при балі і при ділі. хермансєв не збреше, схеми по відшкодуванню ПДВ тому приклад.
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13.03.2024 13:34 Відповісти
Страх і ненавить, платити податки в повному обсязі.
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14.03.2024 13:57 Відповісти
А зробити нормальне та справедливе оподаткування підприємцям та не красти мільярдами з бюджету? Ні?? Чи Гетьманцеву та офісній зеленій клептоманії такі "крамольні" думки в їхні довбешки не приходять???
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12.03.2024 13:19 Відповісти
а схеми, а откати, а що ж вони тоді робити всі будуть?
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13.03.2024 13:35 Відповісти
ноу-хау. вони точно всіх за дурнів мають
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12.03.2024 14:23 Відповісти
Дніщє!
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12.03.2024 14:36 Відповісти
Цим "клубом" буде керувати Сівкович і ФСБ.
Як воно керує Гетьманцевим....
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12.03.2024 14:40 Відповісти
Не знаю чого, але після прочитання заголовку чомусь в голову прийшов фільм "Клуб самогубців".
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12.03.2024 15:03 Відповісти
Саме мерзенне падло в шашличний шоблі.
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12.03.2024 15:57 Відповісти
и малиновые пиджаки?)
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12.03.2024 15:57 Відповісти
Як у Бендера ; клуб 4 коней??
А не красти, не мордувати бізнес та інше пробували паскуди?
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12.03.2024 16:42 Відповісти
Він знищює, малий та середній бізнес.
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12.03.2024 20:16 Відповісти
Схеми бояр
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13.03.2024 08:02 Відповісти
ух ти новина, і переваги читаю не погані, все ж таки чесно працювати вигідніше і головне спокійно спати можна ніж потім трусяться за ті гроші і не знають кому хабарі носити
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14.03.2024 20:08 Відповісти

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