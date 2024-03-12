Українські аграрії спрогнозували зменшення врожаю цього року. У чому причина

Українська зернова асоціація прогнозує потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, що на 6,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році (82,6 млн тонн).

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

В Асоціації наголосили, що прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи.

Водночас потенційне зниження врожаю в новому сезоні буде викликане скороченням посівних площ в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн тонн. В поточному сезоні за оцінкою УЗА експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн тонн зернових та олійних за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Врожай пшениці в 2024 році експерти прогнозують на рівні 20 млн тонн (в 2023 – 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть 2,4 млн тонн.

Врожай ячменю в 2024 за оцінкою УЗА може скласти 4,6 млн тонн (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн (поточного сезону – 2,5 млн тонн).

Наголошується, що очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзу. Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку.

Тож, аналітики оцінюють прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше аніж минулого року – 29,6 млн тонн. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн тонн (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн тонн).

Врожай соняшнику в 2024 можна очікувати на рівні 13,7 млн тонн (в 2023 – 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. тонн (в поточному сезоні очікування 0,4 млн тонн), в той час як переробка соняшника на олію може сягнути майже 13,6 млн тонн. Цього сезону переробка сягне 13,5 млн тонн.

У 2024 році врожай ріпаку можна очікувати на рівні 4,2 млн тонн (в 2023 трохи більше як 4,3 млн тонн), при цьому експорт 2024/2025 МР може скласти як і в поточному сезоні – 3,6 млн тонн.

Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн тонн (в 2023 – 4,9 млн тонн). Потенційний експорт в 2024/2025 МР може сягнути 4 млн тонн (в поточному сезоні очікується на рівні 3,3 млн тонн).