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Законопроєкт про посилення мобілізації: Комітет повністю прибрав норми про обмеження прав "ухилянтів" (оновлено)

військовий,мобілізація,квиток

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав виключення правки у законопроєкті про мобілізацію щодо заходів впливу за ухилення від мобілізації.

Про це повідомила членкиня комітету, нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз у Facebook.

"Щойно під час засідання Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроєкту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу (обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків", – наголосила вона.

За словами Фріз, до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми.

"У результаті, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін", – додала народна депутатка.

Цю інформацію підтвердив депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

"Тільки що на засіданні Комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою", – написав депутат у Telegram.

Гончаренко додав, що після цього у засіданні Комітету було оголошено перерву, а пізніше його голова і зовсім закрив засідання, попри велику кількість поправок, які ще потрібно розглянути. Наступне засідання Комітету заплановано на 13 березня.

Що відомо про законопроєкт про посилення мобілізації

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

ВР (2889) мобілізація (475) Фріз Ірина (9)


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Насправді, депутати прикривали власні дупи на майбутнє.
За одно і простому люду перепало...
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12.03.2024 14:39 Відповісти
Та правильно, нафіга нам нові люди. Ще дурачків які пішли в 22-му не всіх перебили. Тому треба з відпусткою їх на препочинок ще трохи почекати. А там діти цих дурачків підростуть, їх можна буде. Ну не мобілізовувати ж тих хто вирішив відсидітися за захунок цих дурачків.
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12.03.2024 20:33 Відповісти
Та нехай( блокують рахунки(((:, вже кiлька тижднiв тому 27млрд. грв. зняли з рахункiв пильнi громадяне
нехай вже рухне банкiвська система, нам що з того?
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12.03.2024 21:26 Відповісти

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