В Україні різко зріс попит на автобуси
Упродовж лютого український автопарк поповнили 180 автобусів (включно з мікроавтобусами), що майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник січня.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.
Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували: Ataman – 40 одиниць, Etalon – 30 та Citroen – 10.
Серед вживаних автотранспортних засобів лідерами були Mercedes-Benz (27 реєстрацій), Van Hool (17) та Volvo (6).
Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).
