В Україні різко зріс попит на автобуси

Упродовж лютого український автопарк поповнили 180 автобусів (включно з мікроавтобусами), що майже на чверть більше, ніж торік та на 6% більше за показник січня.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували: Ataman – 40 одиниць, Etalon – 30 та Citroen – 10.

Серед вживаних автотранспортних засобів лідерами були Mercedes-Benz (27 реєстрацій), Van Hool (17) та Volvo (6).

Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).

Невже? Пам'ятаю були в Україні свої автобуси ЛАЗ, завод якого викупили за українські кредити кацапи і знишили ще на початку визнання незалежності. Був ще один автобус "Богдан". Звичайно він не дуже був класним, але можна було його випуск покращувти. Там здється був мотор від кацапського заводу міста ярославль. Але нічого не заважало переробити його на інші мотори, наприклад "Вольво" чи "Ман", але вумний нарід із ненависті до лідеоа опозиції просто знищив той завод. Крім автобусів, завод випускав військові автомобілі, санітарні автомобілі та інше. А сьогодні їдеш по великим і малих містах і бачиш дешеві і дуже погані автобуси "ПАЗ" і "Газелть". Вони мабуть кращі за "Богдан"? У великих містах при облрадах, які складалися із депутатів "партії регіонів" і пізніше ОПЗЖ купували виключно "ПАЗ" і це було по державницікі, підтримували свого, який ближче до проросійської душі, виробника.
12.03.2024 19:59 Відповісти
Треба багато бусикiв незламностi.
12.03.2024 21:20 Відповісти

