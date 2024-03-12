Найбільші мережі книгарень в Україні збільшили виторг удвічі

У 2023 році дві найбільші мережі книжкових магазинів "Книгарня Є" та "КСД" збільшили виторг майже вдвічі – до 823,3 млн грн та 593,1 млн грн чистого доходу від реалізації відповідно.

Про це свідчать дані YouControl, передає Forbes.

Зазначається, що торік виторг компанії "Книгарня Є" (фізичні та онлайн-магазин) зріс до 823,3 млн грн. У 2022 році її чистий дохід становив 418,5 млн грн.

Водночас компанія "КСД" (фізичні магазини та онлайн-магазин, видавництво) отримала у 2023 році 593,1 млн чистого доходу від реалізації проти виторгу у 304,6 млн грн роком раніше.

Третя найбільша українська мережа книгарень "Книголенд" (фізичні та онлайн-магазин) отримала 82,6 млн грн виторгу за результатами 2023 року. Зростання становить приблизно 1,6 раза: у 2022 році виторг мережі становив 51,8 млн грн.

Загалом кількість книгарень в Україні зростає попри повномасштабне вторгнення. Частково це викликано тим, що на відносно безпечних територіях мережі відкривають нові магазини замість втрачених через російську агресію. Кількість незалежних книгарень також збільшується.

Книжковий ринок України зростає

Як повідомлялося, попри окупацію частини територій, кількість книгарень в Україні зростає. За останніми даними Українського інституту книги (УІК) станом на вересень 2023 року по всій Україні нарахували 421 книгарню. Найбільші мережі – "Книгарня Є" (45 магазинів), КСД (41) та "Книголенд" (35).

Протягом 2023 року в Україні зареєструвалося 270 нових видавців, повідомляло Міністерство культури та інформаційної політики України.

За інформацією Книжкової палати України, цього року також збільшився випуск книжкової продукції. У порівнянні з минулим роком за кількістю видань (друкованих одиниць) — на 73%, а за тиражами — на 203%.