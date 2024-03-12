Правоохоронці продовдять обшуки у київському "Плесо"

Подільська окружна прокуратура міста Києва проводить обшуки на території комунального підприємства "Плесо".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 12 березня, на території комунального підприємства "Плесо" Подільська окружна прокуратура міста Києва проводить обшуки на підставі ухвали Подільського районного суду від 29 лютого 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки проводять для виявлення та фіксації відомостей, пов’язаних із діяльністю підприємства, а також для відшукання оригіналів документів робочого документообігу.

Водночас у КМДА наголосили, що КП "Плесо" надає всі необхідні наявні документи та сприяє правоохоронцям у проведенні розслідування.