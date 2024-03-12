БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
242 0

Правоохоронці продовдять обшуки у київському "Плесо"

плесо

Подільська окружна прокуратура міста Києва проводить обшуки на території комунального підприємства "Плесо".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 12 березня, на території комунального підприємства "Плесо" Подільська окружна прокуратура міста Києва проводить обшуки на підставі ухвали Подільського районного суду від 29 лютого 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обшуки проводять для виявлення та фіксації відомостей, пов’язаних із діяльністю підприємства, а також для відшукання оригіналів документів робочого документообігу.

Водночас у КМДА наголосили, що КП "Плесо" надає всі необхідні наявні документи та сприяє правоохоронцям у проведенні розслідування.

Автор: 

КМДА (864) обшук (606) Плесо (3)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 