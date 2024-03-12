Європарламент судитиметься з Єврокомісією через мільярди євро для Угорщини

Європейський парламент планує подати позов проти Європейської комісії через її рішення розморозити мільярди євро для Угорщини наприкінці минулого року.

Як пише Politico, за відповідне рішення проголосував Комітет Європарламенту з правових питань, передає ЄП.

Євродепутати вважають, що Єврокомісія порушила свої зобов'язань щодо захисту грошей платників податків від нецільового використання.

У грудні минулого року ЄК розблокувала 10,2 млрд євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні.

Рішення було прийнято за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни – кроки, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти зустріло негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.

"Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки комісія сама собі суперечить щодо того, чи дотримується Угорщина принципу верховенства права", – заявив євродепутат від "Зелених" Даніель Фройнд.

За його словами, рішення комітету, яке підтримують члени Європейської народної партії фон дер Ляєн, має на меті "показати президентці Єврокомісії, що верховенство права не може бути обміняне на угоди з Орбаном".

Лідери політичних груп зустрінуться 14 березня, щоб дати остаточне зелене світло президентці Європарламенту Роберті Метсолі на подачу позову проти ЄК до суду до 25 березня.