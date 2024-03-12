Держпідприємство Міноборони повторно спробує вперше закупити пікапи для ЗСУ

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони оголосило відбір постачальників для закупівлі 154 автомобілів типу Pick-Up.

За даними у системі Prozorro, загальна очікувана вартість закупівлі – 206,5 млн грн (з ПДВ), повідомляє пресслужба Міноборони. Таким чином, очікувана ціна одного авто – до 1,34 млн грн.

Термін постачання: до 90 календарних днів з дати підписання додаткової угоди про взяття бюджетних зобов’язань.

Автомобілі типу Pick-Up повинні мати повний привід з колісною формулою 4х4 та вантажопідйомність не менше 0,8 тонни (з можливістю буксирування причепу повною масою не менше 0,85 тонни). Двигун дизельний з питомою потужністю не менше 136 кінських сил і відповідністю екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2".

Кузов (вантажна платформа) пікапа повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох людей, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.

"Це лише початок масштабної роботи із постачання Збройним Силам України вкрай необхідних пікапів. Закупівля цих автомобілів має важливе значення для забезпечення потреб військових в сучасній техніці та їх бойової готовності", – запевнив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Закупівля відбуватиметься шляхом застосування рамкової угоди. Це дозволить у конкурентний спосіб закуповувати техніку, не розкриваючи для загального доступу чутливу інформацію.

"Зараз "Агенція оборонних закупівель" працює над підготовкою прямих угод з виробниками пікапів. Водночас працюємо з Міноборони та народними депутатами над змінами в законодавстві, які дозволять нам укладати такі контракти", – зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

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Як повідомлялося, це вже друга спроба держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" вперше централізовано закупити пікапи для ЗСУ.

Попередній тендер на закупівлю більше тисячі пікапів для ЗСУ очікуваною вартістю 1,75 млн грн скасували після публікацій про завищену ціну і дискримінаційні вимоги тендеру.

Тоді очікувана ціна закупівлі пікапів становила 1,72 млн грн або 42 тисячі євро за одиницю. Однак комерційні пропозиції на постачання якісних пікапів значно дешевші.