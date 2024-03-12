Естонія почне штрафувати авто з російськими номерами

В Естонії завершується перехідний період, протягом якого власники автомобілів з російською реєстрацією повинні були перереєструвати їх.

Як пише ERR, з середи, 13 березня, завершується дія перехідного періоду, протягом якого автомобілі на російських номерах потрібно було перереєструвати з естонськими номерами, передає Європейська правда.

У вересні 2023 року Естонія заборонила в’їзд в країну автомобілям із російськими номерами, а тим, які вже перебували в Естонії, дали час на перереєстрацію.

Від 13 березня пересування з російськими номерними знаками може каратися штрафом у розмірі до 400 євро.

За офіційними даними, минулого року в Естонії перереєстрували 83 автомобілі, які спершу мали російську реєстрацію. За 2024 рік перереєстрували ще 13 авто.

Раніше повідомлялося, що Литовські митники на прикордонному пункті Мядінінкай затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ.

До того Литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року. З 11 березня власники автомобілів з російськими номерами вважатимуться порушниками вимог законодавства і щодо них застосовуватиметься покарання – штраф чи конфіскація автомобіля.

Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD).