Вступ України до ЄС змусить змінити європейську систему підтримки фермерів, – Мінекономіки

Рішення Комітету з міжнародної торгівлі (INTA) Європейського парламенту про продовження безмитної торгівлі для української агропродукції до червня 2025 року стало шансом для відновлення торговельних зв’язків та підготовки ґрунту для України та її агросектору повноцінно інтегруватися в Європейський Союз як її майбутній член.

Про це заявив заступник міністра економіки – торговельний представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico, передає Інтерфакс-Україна.

"Навіть незважаючи на війну, це дійсно те, на чому ми зосереджені. Ми заслуговуємо на цей доступ до ринку, тому завданням усіх урядів і політиків має бути те, як об'єднуватися, а не як розділяти", – сказав Качка.

Торгпред України зазначив, що переважна підтримка депутатів Європарламенту є ознакою того, що справи починають рухатися в правильному напрямку.

"Сьогоднішнє голосування пройшло добре. Політика перемогла політику, але насправді це лише один етап у нашому довгостроковому діалозі про інтеграцію українського сільського господарства до ЄС", – зазначив Качка.

Найбільші сільськогосподарські лобі ЄС, у тому числі провідна аграрна асоціація ЄС Copa-Cogeca, засудили голосування у спільній заяві та вказали, що члени Європарламенту проігнорували побоювання європейських фермерів та виробників.

Лобі закликало законодавців запровадити суворіші обмеження на ряд товарів, включно із зерновими, цукром, птицею та медом.

Качка зазначив, що хоча імпорт в ЄС деяких українських агротоварів значно збільшився за останні два роки, це лише відображення потреб ринку.

Качка впевнений, що немає потреби обмежувати імпорт таких товарів, як цукор, який Європейська Комісія запропонувала обмежити до рівня 2022-2023 років. Цей захід узгодили євродепутати з INTA.

"Це може призвести до дефіциту цукру в ЄС вже цього літа", – попередив Качка.

Водночас він зазначив, що життєво важливо дослухатися таких голосів, як Copa-Cogeca та євродепутати, які пропонують обмежити український імпорт.

"Навіть ті, хто радикально проти української продукції, їхня думка важлива для нас, тому що вони показують нам, що існує реальне занепокоєння. Вони змусили нас замислитися багато про що", – сказав торгпред України і додав, що важливо ухвалювати рішення, ґрунтуючись на фактах, а не на емоціях.

Коментуючи тривалі страйки фермерів та перевізників, які блокують українсько-польський кордон, Качка зазначив, що "це зайшло надто далеко й набагато серйозніше та небезпечніше, ніж будь-які загрози з боку сільського господарства".

"Це справді питання безпеки для України", – пояснив він.

Торгпред України нагадав, що вільна торгівля України в ЄС стала рятувальним колом для зруйнованої війни економіки країни. Це також дало користь європейським фермерам, які відправляють в Україну рекордні обсяги переробленої продукції.

Стати частиною блоку – це зовсім інша справа, вона вимагатиме системних змін у сільськогосподарських секторах з обох боків кордону, додав він.

"Нашим фермерам ми хочемо сказати, що їм теж необхідно адаптуватися. Ми не пропонуємо ЄС прийняти українське сільське господарство таким, яке воно є. Це викличе проблеми", – наголосив торгпред України.

Качка переконаний, що законодавцям ЄС також доведеться розпочати серйозну дискусію щодо майбутнього сільського господарства Європи та місця України в ньому. Це спричинить реформування Єдиної сільськогосподарської політики (САР), субсидії якої складають третину бюджету блоку та розподіляються залежно від розміру ферм.

Зосередження уваги на спекуляціях про те, скільки грошей CAP піде гігантським агробізнесам України за нинішніх умов, звужує ширшу картину, додав Качка.

"Нам треба припинити ці дикі здогади і прийти до тями перед якими-небудь серйозними переговорами, інакше буде багато неоднозначних повідомлень. Це створить проблеми у всіх цих дискусіях для нас, для фермерів, для інституцій ЄС. Всі ці невизначеності необхідно вирішувати тут і зараз ", – зазначив Качка і додав, що зміни будуть болючими.

Торгпред України зазначив, що світ розвивається, і фермерам ЄС "доведеться адаптуватися з Україною або без неї".

"Кліматична політика не зникне, навіть якщо станеться деяке пом'якшення правил "зеленого курсу". У міжнародній торгівлі завжди відбуваються зміни, тож і це нікуди не подінеться", – сказав Качка і запропонував задуматися, чи створить Україна додаткові проблеми євроспільноті чи допоможе вирішити існуючі.

На його думку, Україна привнесе на єдиний європейський ринок багато можливостей, ідей та рішень, які справді допоможуть фермерам ЄС адаптуватися до нової реальності.