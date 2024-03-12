Євросоюз продовжив дію санкцій проти 2100 пов’язаних з Росією осіб

Рада ЄС продовжила дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців – до 15 вересня 2024 року.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті Ради.

Санкції передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.

Це рішення торкнеться понад 2100 фізичних та юридичних осіб, внесених до санкційних списків ЄС у відповідь на неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Водночас Рада ЄС вирішила не продовжувати дію санкцій щодо трьох осіб і вилучити зі списку дев'ятьох загиблих.

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій із нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Які товари та технології ЄС заборонив постачати до Росії?

Загалом затверджений Радою ЄС 13 пакет санкцій проти РФ передбачає обмеження на торгівлю з Росією товарами та технологіями, перелік яких містить понад 70 найменувань.

Зокрема, йдеться про напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратуру з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Також у санкційному переліку – верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари.

У додатку до санкційного регламенту ЄС також вказані хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали, а також кілька видів підшипників.