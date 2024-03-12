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Новини
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Кабмін заборонив передачу у власність земель Каховського водосховища

водосховище,каховське

Кабінет Міністрів заборонив передавати у власність або користування земельні ділянки, які займало Каховське водосховище.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 12 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Заборонено... передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд", – процитував рішення уряду Мельничук.

Рішення ухвалене на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.

Держгеокадастру доручено внести до Державного земельного кадастру відомості про землі, які займало Каховське водосховище, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.

"Укргідроенерго" планує відновити Каховську ГЕС

Як повідомлялося, минулого року ПАТ "Укргідроенерго" підписало меморандум із турецькою компанією Dolsar Muhendislik anonim sirketi про співпрацю у питанні відновлення Каховської ГЕС та будівництві Канівської ГАЕС.

У серпні минулого року "Укргідроенерго" вже уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" на виконання проєкту підготовчих робіт для відновлення Каховської ГЕС вартістю 124 млн грн.

Раніше в "Укргідроенерго" заявляли, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а на будівництво нової ГЕС знадобиться близько шести років.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.

Автор: 

земля (867) Кабмін (7788) Каховка (15) землевідведення (29) Каховська ГЕС (126)


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Топ коментарі
+4
там має бути заповідник
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12.03.2024 18:47
+3
Щоб такі благодатні родючі землі пропадали ?
Щоб знову було болото і всі історичні сліди Запорізької Січі
опинились на дні непотрібного водосховища ???
Перепад висот для водосховища мізерний.
А шкода довкіллю від затоплення - гігантська !
Щоб ви виздихали, нелюди неукраїнські, не буде вам спокою ніде.
Цей "кабмін" - це влада українців, чи кого ?
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12.03.2024 20:50
+3
Нахріна витрачати гроші на нікому непотрібну дамбу? Які, ***** розробки проектів? У нас війна, чи не чули?
Електроенергії мізер, меліорація призвела до засолення земель, зона затоплення - величезна.
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12.03.2024 23:51
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там має бути заповідник
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12.03.2024 18:47 Відповісти
А таким, як аброхамія чи рідня стефанчука, чи там, бойка з ВРУ або з ЦВК …
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12.03.2024 18:58 Відповісти
Глупе рішення хай би люди *огірочки*вирощували,тільки городи без права власності.
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12.03.2024 19:11 Відповісти
Бо не це планують. А продати в "потрібні руки". Готується чергова розпродажа державного майна. Приватизація а-ля 90-тих. Хто на грошах, та свій, візьме за безцінь. Бо ніхто з іноземних не стане вкладати гроші в країну під час війни.
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12.03.2024 19:42 Відповісти
Коли зміниться той Кабмін, з таким же успіхом цю постанову і скасують. Чи вони навіть після воєнного стану сподіваються там ще на 5 років там залишитися? На будівництві красти - блакитна мрія, гроші освоюють...
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12.03.2024 20:11 Відповісти
Щоб такі благодатні родючі землі пропадали ?
Щоб знову було болото і всі історичні сліди Запорізької Січі
опинились на дні непотрібного водосховища ???
Перепад висот для водосховища мізерний.
А шкода довкіллю від затоплення - гігантська !
Щоб ви виздихали, нелюди неукраїнські, не буде вам спокою ніде.
Цей "кабмін" - це влада українців, чи кого ?
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12.03.2024 20:50 Відповісти
А хто вони такі, щоб лізти до чужої для них землі ?
Хто це конкретно - з іменами та прізвищами ?
Вони у нас на зарплаті, за сранці недороблені.
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12.03.2024 23:11 Відповісти
Нахріна витрачати гроші на нікому непотрібну дамбу? Які, ***** розробки проектів? У нас війна, чи не чули?
Електроенергії мізер, меліорація призвела до засолення земель, зона затоплення - величезна.
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12.03.2024 23:51 Відповісти
Рішення по цих землях буде приймати всенародний референдум.
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13.03.2024 00:17 Відповісти
Коли більшовики відбирали в людей ці землі і затоплювали -
вони не мали легітимної підтримки народу - це було свавілля (бєспрєдєл).
Час відновити справедливість і екосистему.
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13.03.2024 07:50 Відповісти

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