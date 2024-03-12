Кабмін заборонив передачу у власність земель Каховського водосховища

Кабінет Міністрів заборонив передавати у власність або користування земельні ділянки, які займало Каховське водосховище.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 12 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Заборонено... передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд", – процитував рішення уряду Мельничук.

Рішення ухвалене на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для його відновлення.

Держгеокадастру доручено внести до Державного земельного кадастру відомості про землі, які займало Каховське водосховище, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.

"Укргідроенерго" планує відновити Каховську ГЕС

Як повідомлялося, минулого року ПАТ "Укргідроенерго" підписало меморандум із турецькою компанією Dolsar Muhendislik anonim sirketi про співпрацю у питанні відновлення Каховської ГЕС та будівництві Канівської ГАЕС.

У серпні минулого року "Укргідроенерго" вже уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" на виконання проєкту підготовчих робіт для відновлення Каховської ГЕС вартістю 124 млн грн.

Раніше в "Укргідроенерго" заявляли, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а на будівництво нової ГЕС знадобиться близько шести років.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. За даними "Укргідроенерго", внаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За підрахунками уряд України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. Зокрема, прямі збитки, заподіяні інфраструктурі та активам, становили $2,79 млрд, а розмір непрямих збитків перевищує $11 млрд.