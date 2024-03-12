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США відмовились скасувати мита на імпорт сталевої арматури з України

арматура

Міністерство торгівлі США (U.S. Department of Commerce) зберегло наявні антидемпінгові мита на постачання будівельної сталевої арматури з України, Білорусі, Індонезії, Латвії, Молдови, Польщі та Китаю.

Про це повідомляється в інформації Мінторгу у Federal Register, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністерство торгівлі США вважає, що скасування антидемпінгових мит на залізобетонну арматуру з Білорусі, КНР, Індонезії, Латвії, Молдови, Польщі та України, найімовірніше, призведе до продовження або повторення демпінгу", – зазначається в обґрунтуванні до цього рішення.

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1 листопада 2023 року Мінторг США опублікував повідомлення про початок четвертого перегляду дії антидемпінгових мит на арматуру із семи країн.

Розмір мит для української зміцненої арматури (Steel Concrete Reinforcing Bars) з моменту їх запровадження у 2002 році становить 41,69%.

Перегляд антидемпінгових мит, згідно з законодавством США, здійснюється раз на п'ять років.

Автор: 

металургія (941) мито (833) США (4962) метал (496)


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