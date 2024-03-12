Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на $340 мільйонів

Уряд Данії 12 березня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Як пише The Guardian, за даними Міноборони Данії, загальна вартість пакету становить близько 2,3 млрд данських крон ($337 млн), передає Укрінформ.

Новий раунд допомоги Данії Україні, зокрема, включає артилерійські системи "Цезар" та боєприпаси.

Sky News зазначає, що офіційний Копенгаген рішуче підтримує Україну та взяв на себе зобов’язання передавати країні значну військову допомогу з початку війни.

Допомога Данії для України

Раніше повідомлялося, що Україна підписала угоду з Данією про військову допомогу на 8,5 млрд євро.

Згідно з договором, у 2024 році Данія надасть Україні військову підтримку у розмірі не менш як 1,8 млрд євро.

Крім того, данський Фонд підтримки України на загальну суму 8,5 млрд євро покриє підтримку в 2023-2028 роках і стане комплексною основою для довгострокової військової допомоги та допомоги у цивільній сфері.

Данія надаватиме підтримку Україні протягом 10 років дії цієї угоди.