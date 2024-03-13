"Укроборонпром" створив Центр реінтеграції ветеранів

АТ "Українська оборонна промисловість" створило Центр реінтеграції ветеранів, що стане одним зі шляхів зміцнення ОПК та сприятиме адаптації демобілізованих військових до цивільного життя.

Відповідне рішення затвердила наглядова рада компанії.

"Завдання Центру – не звичне працевлаштування ветеранів і ветеранок й залучення на підприємства військових з бойовим досвідом, а системна робота. Вона спрямована на всебічну підтримку та адаптацію таких людей до цивільного життя", – сказано в повідомленні "Укроборонпрому".

Чим займатиметься Центр реінтеграції ветеранів

Ідеться також і про підготовку підприємств до повернення на роботу ветеранів, організацію навчання для керівників і робітників, перенавчання та підвищення кваліфікації для ветеранів (за потреби), залучення до досліджень і тестування продукції з урахуванням бойового досвіду тощо.

Передбачено програми з психологічного та фізичного відновлення та поява патронатного напрямку. Він буде взаємодіяти з мобілізованими працівниками та їх родинами, надавати їм інформаційно-консультаційну, юридичну, психологічну та іншу підтримку завдяки власним ресурсам і партнерству з державними установами та громадськими організаціями.

Особливу увагу приділятимуть інклюзивності робочих місць, поліпшенню взаєморозуміння та створенню належної корпоративної культури.

Для цього Центр працюватиме з колективами, куди приходять колишні військові.



"Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їх бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", – заявив ненеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Сьогодні в УОП та на підприємствах компанії працює понад 500 ветеранів російсько-української війни, а понад 1600 зброярів захищають Україну в складі Сил оборони.