БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
225 1

У Рязані дрони атакували нафтозавод, почалася пожежа. ВIДЕО

рязань

Уранці 13 березня кілька безпілотників атакували в Росії нафтозавод "Рязаннєфтєпродукт".

За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок удару сталося займання, передає The Moscow Times.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, атакувати завод могли щонайменше три дрони. Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа.

Площа пожежі становить 100 кв. м, зокрема горить установка блоку теплообмінника, уточнила Baza.

Також відомо про госпіталізацію двох осіб у стані середнього ступеня важкості.

Автор: 

нафта (4832) росія (14372) Рязань (3)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знов шось празднують? Масляна?
показати весь коментар
13.03.2024 10:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 