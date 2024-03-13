У Рязані дрони атакували нафтозавод, почалася пожежа. ВIДЕО

Уранці 13 березня кілька безпілотників атакували в Росії нафтозавод "Рязаннєфтєпродукт".

За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок удару сталося займання, передає The Moscow Times.



Як пишуть місцеві Telegram-канали, атакувати завод могли щонайменше три дрони. Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа.



Площа пожежі становить 100 кв. м, зокрема горить установка блоку теплообмінника, уточнила Baza.

Також відомо про госпіталізацію двох осіб у стані середнього ступеня важкості.