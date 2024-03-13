У Рязані дрони атакували нафтозавод, почалася пожежа. ВIДЕО
Уранці 13 березня кілька безпілотників атакували в Росії нафтозавод "Рязаннєфтєпродукт".
За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, внаслідок удару сталося займання, передає The Moscow Times.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, атакувати завод могли щонайменше три дрони. Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа.
Площа пожежі становить 100 кв. м, зокрема горить установка блоку теплообмінника, уточнила Baza.
Також відомо про госпіталізацію двох осіб у стані середнього ступеня важкості.
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Андрей Емельянов #582078
показати весь коментар13.03.2024 10:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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