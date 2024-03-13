Україна провела велике тестування роботизованих наземних платформ. ФОТО

В Україні провели велике випробування роботизованих наземних платформ – розробок кластера Brave1.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні понад 50 комплексів

Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції", – зазначив він.

За його словами, роботи успішно показали себе на полігоні і вже за кілька місяців вони будуть на полі бою. Сотні різних платформ закуплять через платформу United24.

Як наголосив Федоров, основна мета наземних роботів – мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів.

"Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога. Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати", – підкреслив урядовець.

Міністр додав, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.