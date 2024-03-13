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СБУ вночі атакувала безпілотниками одразу три нафтопереробних заводи у Росії, – ЗМІ

росія

У ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи в РФ – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовники підтверджують, що ці атаки – продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала СБУ.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", – додає джерело.

Співрозмовник зазначив, що судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлинівці та військовий аеродром у Воронежі.

Автор: 

НПЗ (380) росія (14372) СБУ (1547)


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