На Черкащині арештували чотири гелікоптери та два літаки кримських підприємців

Прокурори Черкаської області забезпечили арешт чотирьох гелікоптерів та двох літаків кримських підприємців, причетних до фінансування збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Черкаської обласної прокуратури арештовано майно, що належить особам, пов’язаним із фінансуванням російської збройної агресії проти України. Йдеться про 4 повітряні судна Мі-2 (МіІ-2) та 2 літаки АН-2 (Antonov-2)", – зазначили у відомстві.

Як нагадали в Офісі генпрокура, у лютому повідомили про підозру дев’ятьом українським підприємцям, зареєстрованим на території АР Крим. Вони займаються рекреаційним та агропромисловим підприємництвом.

Для блокування рухомих активів та запобігання їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення конфіскації майна було накладено арешт на гелікоптери та літаки, що належать компанії підозрюваних.

Також арештовано майно та корпоративні права підприємців на понад 35 млн грн.

Слідство встановило, що після анексії півострова ці суб’єкти господарювання переоформили підприємства відповідно до вимог російського законодавства. Наразі вони провадять свою господарську діяльність з РФ і сплачують податки, фінансуючи країну-агресора.

Підозрюваним інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України – ч. 3 ст. 110-2 КК України.