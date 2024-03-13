Режим торгівлі металобрухтом треба змінювати через відсутність митних надходжень, – ЗМІ

Україні потрібно змінювати режим експорту металобрухту, оскільки запроваджене в країні мито на вивіз брухту у розмірі 180 євро/тонна втратило ефективність та не дає очікуваних надходжень до бюджету.

Про це йдеться у статті бізнес-порталу UAprom.

Так, у 2023 році експорт брухту з України зріс у 3,4 раза порівняно з 2022 роком, до 182,5 тис. тонн. При цьому 100% цього обсягу припало на європейські країни, хоча до 2022 року в ЄС український брухт майже не закуповували.

Відправляючи сировину до країн Євросоюзу, брухтозаготівельники сплачували до державної скарбниці усього 3-5 євро з тони сировини замість 180 євро/тонна при експорті за межі ЄС. А з 1 січня 2024-го взагалі припинили це робити, оскільки мито "обнулилося".

"При цьому європейські країни, наприклад Польща чи Болгарія, куди вивозиться вітчизняний брухт, є скоріше "перевалочними базами" для подальшого реекспорту сировини до тих країн, де вже діє мито у 180 євро/тонна, наприклад, до Туреччини чи Індії", – йдеться у тексті.

Наприклад, Польща, яка на папері є головним реципієнтом українського брухту, сама є нетто-експортером металобрухту. У 2023 році країна експортувала 1,87 млн тонн, із яких 500 тис. тонн – до Індії, 300 тис. тонн – до Туреччини та ще 500 тис. тонн до інших неєвропейських країн.

Україна ж експортувала до Польщі 170 тис. тонн свого брухту. Дефіциту металобрухту в Польщі немає, відповідно українські обсяги реекспортуються в треті країни, зокрема в Індію. У статті наводиться задокументований приклад, коли 678 тонн української сировини на адресу найбільшого польського експортера металобрухту Polcopper прямо відвантажується зі станції Мацеєв у Волинській області у морський порт Гданська з подальшим реекспортом.

Відповідно, за такої схеми експорт брухту з України продовжує зростати. У січні 2024 вивіз сировини в річному обчисленні зріс у 2 рази, до 17 тис. тонн. А у лютому-2024 становив 19 тис. тонн. "Це демонструє неефективність поточної економічної політики щодо стратегічної сировини та зокрема такого заходу, як експортне мито. Логічним вирішенням цієї проблеми може стати тимчасова заборона на експорт металобрухту з України", – зазначає UAprom.