У Раді пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис. грн.
Відповідний документ зареєстрували 11 березня, передає Укрінформ.
"Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії", – йдеться в пояснювальній записці до документа.
Так, сьогодні розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Цей розмір не переглядався з липня 2014 року і до долара США ця сума зменшилася з того часу майже удвічі.
Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.
Допомогу при народженні першої у сім’ї дитини пропонується надавати у розмірі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму (на сьогодні це становитиме 384,5 тис. грн), на другу дитину – у розмірі, кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму (256,3 тис. грн), на третю і кожну наступну дитину – у розмірі, кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму (128,2 тис. грн).
Одноразовий розмір виплат за пропозицією депутатів має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн). Решту суми пропонується виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.
Відповідні витрати для збільшення державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини необхідно буде врахувати уряду при доопрацюванні проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та наступні роки.
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це на 50% більше ніж пропонується зробити в Україні.
але... скільки коштує оренда\купівля кімнати на 60 квадратів? яка мінімальна ЗП? які ціни на продукти і послуги? Скільки коштує медицина та навчання?
я не шикував але комфортно себе відчував заробляючи в Україні в середньому 60тис. (на родину з 4 осіб і 3 котів, квартира своя). в Німеччині щоб так само комфортно себе відчувати треба заробляти не менше 5тис євро і це не на якесь велике місто, порахуйте в гривнях.
німці в шоці коли я їм кажу, що у мене вдома дуже якісний інтернет 100\100 з підтримкою 24\7 коштував менше 3 євро, коли в Німеччині 50-70євро. А щоб отримати права треба близько 3тис євро, щоб просто перездати з наших на німецькі 1000+. Треба мені казати про лікування?
p.s. дуже тупо порівнювати різні країни 1 до 1 по одній цифрі.
Питання добудувати покинуті з 2013 року недобудовані житлові комплекси держава до цих пір не вирішила, власне і не збирається, зате шахраями на покинутих ЖК просто кишить, правоохоронні органи закривають очі, тобіш кришують.
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
По перше ніхто не може просто так забрати недобудову, бо часто там вже є власники, яких як мінімум кинули. По друге за хату в селі ніхто не дасть квартиру в Києві. По третє, в селах просто тисячі покинутих хати стоять нікому не потрібні.
Є правило солідарності, втратив житло в селі, то отримаєш АНАЛОГІЧНЕ по ціні, а НЕ КИЇВ.
Вибачте хата в селі може вартувати ну 4 000 у.о., а квартира в Києві 40 000 у.о. однокімнатна - маленька така різниця в 10 разів.
В мене в сілі звідки я, то хату можна купити за 2000 у.о., бо там вже ні школи, ні магазину, нічого, роботи також нема нажаль, ще до війни все закрилося і там пів села вже пусток.
Тут кредит не можна було випросити на житло молодій родині, а ви пишете давати в Києві ))) Вам не смішно? ніхто не піде на таке, бо це буде величезний скандал серед самих людей.
Давати будуть, але аналогічне втраченому, щоб було ЧЕСНО і люди не кіпішували.
Інвестиції - це завжди ризик. То чому держава має компенсувати гроші цим хидрозадим?
А є ще ті, хто в наперстки програвся - їм також треба компенсувати коши?
Хто не хоче мати вірогідність прогоріти, то купує готове житло з документами.
Люди ведуться, що з фундаменту дешевше, але забувають про ризики.
Все написано в договорах із забудовником.
У забудовників з хорошою репутацією квартири ДОРОЖЧІ завжди.
Так, є таких косяк, що забудова це не нерухомість, а типу інвестиція і на неї не поширюються оті ваші закони. А інвестиція стане нерухомістю, коли забудовник здасть будинок і надасть документи жителям.
Не будьте малими дітьми. Кидалово завжди було і буде, а влазити в нього, то кожен вирішує сам. Зараз і інтернеті можна багато що почитати і дізнатися.
Тут люди собі будинки будували і не змогли закінчити, бо долар виріс і ціни на будматеріали і не вистачає вже добудувати, або сроки сильно затягуються, а ви про гарантії від забудовників, вам не смішно. Я не захищаю забудовників, але хто не хоче ризикувати, то купує ВІДРАЗУ на второнному ринку здане житло і не париться, але це відчутно дорожче.
Закон захисту від прогара забудови не буде ніколи, бо він не буде працювати ніколи, бо це завжди ризик. Бо на те вона і забудова і ситуації можуть бути різні.
Багато забудовників продають вже в зданих будинках квартири, але там і ціни відповідні як за здане і готове житло, а багато людей не згодні і шукають дешевше, а дешевше = РИЗИК.
Хто не хоче ризикувати, то купує готове і на тому все.
Я не захищаю забудовників, бо є відверте кидалово, але і у людей є голова на плечах і дивляться куди віддавати свої гроші.
Аналогічно нести гроші в банк, потім банк лопнув і грошики - тю-тю. Ну це ж аналогічно на 100% і це є і було, і БУДЕ.
але ні Кличко, ні КМДА виявилось не цікаво, не захотіли навіть вникати
А проводити всі тести і випробування, то також не одна організація не піде на таку аферу. От і будуть стояти ті недобудови для галочки. По факту більшість чучела були побудовані для заманювання людей, які треба зносити, бо там величезні питання по якості, відповідності нормам будівництва і т.д., я не кажу про проект і які матеріали були використані, бетон, цегла і т.д.
Це в селі можна так хату побудувати для себе, бо як упаде, то нікого не пошкодить окрім власника, а багатоповерхівка це складний проект, який потребує 100500 погоджень різних інстанцій.
Дайош приплід маргіналів!!
тому що бачу що багато хто народжує щоб отримати допомогу і потім пропити її на ще щось потратити а діти фактично беспритульні....
язиком плескати не воювати і країну піднімати з руїн