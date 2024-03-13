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У Раді пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро

ребенок

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис. грн.

Відповідний документ зареєстрували 11 березня, передає Укрінформ.

"Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Так, сьогодні розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Цей розмір не переглядався з липня 2014 року і до долара США ця сума зменшилася з того часу майже удвічі.

Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

Допомогу при народженні першої у сім’ї дитини пропонується надавати у розмірі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму (на сьогодні це становитиме 384,5 тис. грн), на другу дитину – у розмірі, кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму (256,3 тис. грн), на третю і кожну наступну дитину – у розмірі, кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму (128,2 тис. грн).

Одноразовий розмір виплат за пропозицією депутатів має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн). Решту суми пропонується виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.

Відповідні витрати для збільшення державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини необхідно буде врахувати уряду при доопрацюванні проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та наступні роки.

Автор: 

ВР (2889) діти (139) допомога (1556)


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Топ коментарі
+9
Автори подібних пропозицій тупі дебіли, які мало того, що не в курсі, що на це немає грошей, так ще й не розуміють що нормальні родини не заводять дітей через разову виплату - їм потрібна стабільність, безпека та прийнятні умови для життя та виховання дитини. А на разові виплати вам різні алкоголічки, наркоманки та роми наплодять потенційних злочинців, безпритульних та хворих від народження на утримання яких в сиротинцях піде ще більше коштів. Треба підтримувати, створювати умови та стимулювати народження повноцінними родинами, а не плодити нікому не потрібну голоту.
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13.03.2024 13:44
+8
В притомних сім'ях дітей задля допомоги народжують?

Дайош приплід маргіналів!!
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13.03.2024 13:21
+6
Підтримую! Аби були гроші в бюджеті.
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13.03.2024 13:10
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Підтримую! Аби були гроші в бюджеті.
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13.03.2024 13:10 Відповісти
Тапер то багатодітні синяки зможуть пити не рік, а аж до скону, бо погорять до біса.
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13.03.2024 14:04 Відповісти
У Словаччині при народженні платять 70% окладу рік , потім до 3 років платять 200 евро в місяц, потім до 18 років платять 28 евро в місяц
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13.03.2024 13:12 Відповісти
В Словаччині немає війни.
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13.03.2024 13:56 Відповісти
+ інша "вартість життя" в країні.
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13.03.2024 14:15 Відповісти
і що далі?

це на 50% більше ніж пропонується зробити в Україні.
але... скільки коштує оренда\купівля кімнати на 60 квадратів? яка мінімальна ЗП? які ціни на продукти і послуги? Скільки коштує медицина та навчання?

я не шикував але комфортно себе відчував заробляючи в Україні в середньому 60тис. (на родину з 4 осіб і 3 котів, квартира своя). в Німеччині щоб так само комфортно себе відчувати треба заробляти не менше 5тис євро і це не на якесь велике місто, порахуйте в гривнях.

німці в шоці коли я їм кажу, що у мене вдома дуже якісний інтернет 100\100 з підтримкою 24\7 коштував менше 3 євро, коли в Німеччині 50-70євро. А щоб отримати права треба близько 3тис євро, щоб просто перездати з наших на німецькі 1000+. Треба мені казати про лікування?

p.s. дуже тупо порівнювати різні країни 1 до 1 по одній цифрі.
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13.03.2024 14:07 Відповісти
Треба думати про наступні покоління. Тому важливо фінансово підтримувати дітей ‼️‼️‼️ці діти завтра будуть забезпечувати Вашу пенсію . НЕ БУДЬТЕ ЖЛОБОМ
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13.03.2024 14:10 Відповісти
ти взагалі читала те що я написав?
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13.03.2024 14:11 Відповісти
Ви добре знаете німецьку?
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13.03.2024 18:33 Відповісти
ці діти виїдуть з країни як тільки зможуть, бо скільки в них в дитинстві не вкладай, жити і працювати їм дорослими. а з безмозглими і корумпованими жити важко.
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13.03.2024 14:27 Відповісти
А може вони стануть керувати Україною ?
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13.03.2024 18:35 Відповісти
хаха, вже такі керують. це страшна суміш - жовторотики і стара система, яка усе під себе підгрібає.
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13.03.2024 21:34 Відповісти
і то це я ще так, по мінімуму 5тис порахував... я ще сам не знаю скільки треба...
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13.03.2024 14:10 Відповісти
Цікаво, де повинні жити майбутні громадяни, якщо в Україні неможливо приждбати житло навіть за власні кошти, чи вирощує людей для майбутніх мясних штурмів?
Питання добудувати покинуті з 2013 року недобудовані житлові комплекси держава до цих пір не вирішила, власне і не збирається, зате шахраями на покинутих ЖК просто кишить, правоохоронні органи закривають очі, тобіш кришують.

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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13.03.2024 13:17 Відповісти
Житло переселенцям??? А ще що? Житло тільки тим, хто воював!!
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13.03.2024 13:38 Відповісти
Не хвилюйся, добудовувати всеодно ніхто не збирається лише під прикриттям чиновників роздерибанили, що було більш-менш готове
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13.03.2024 13:41 Відповісти
Навіщо ви пишете про Київ чи інші обл центри?

По перше ніхто не може просто так забрати недобудову, бо часто там вже є власники, яких як мінімум кинули. По друге за хату в селі ніхто не дасть квартиру в Києві. По третє, в селах просто тисячі покинутих хати стоять нікому не потрібні.

Є правило солідарності, втратив житло в селі, то отримаєш АНАЛОГІЧНЕ по ціні, а НЕ КИЇВ.

Вибачте хата в селі може вартувати ну 4 000 у.о., а квартира в Києві 40 000 у.о. однокімнатна - маленька така різниця в 10 разів.

В мене в сілі звідки я, то хату можна купити за 2000 у.о., бо там вже ні школи, ні магазину, нічого, роботи також нема нажаль, ще до війни все закрилося і там пів села вже пусток.

Тут кредит не можна було випросити на житло молодій родині, а ви пишете давати в Києві ))) Вам не смішно? ніхто не піде на таке, бо це буде величезний скандал серед самих людей.

Давати будуть, але аналогічне втраченому, щоб було ЧЕСНО і люди не кіпішували.
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13.03.2024 13:41 Відповісти
На Київ чи інший обл центр може претендувати тільки хто воював! Оце дійсно треба і буде мотивація.
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13.03.2024 13:42 Відповісти
Це не покинуті, а незаконно збудовані за кошти хитрозроблених "інвесторів".
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13.03.2024 13:42 Відповісти
Басню, як корупційні державні контролюючі органи вирішили перекласти відповідальність на пересічних громадян, вже чули ! Земельні ділянки КМДА виділяла не інвесторам, а ще у нас безліч контролюючих органів та поліція, які впродовж 3х років не помітили, що "виросло" майже 30 поверхів
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13.03.2024 13:52 Відповісти
Належно оформлених документів на квартири немає. Є, як правило, якийсь папірець інвестора хитрозадого, який від своєї жадоби втратив глузд і вклав гроші шахраям в карман.
Інвестиції - це завжди ризик. То чому держава має компенсувати гроші цим хидрозадим?

А є ще ті, хто в наперстки програвся - їм також треба компенсувати коши?
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13.03.2024 14:43 Відповісти
https://biz.censor.net/user/448649 Є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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13.03.2024 16:55 Відповісти
І де тут про незаконно збудовані будинки?
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13.03.2024 17:03 Відповісти
Залиштлось з"ясувати чому у нашій державі шахраї відкрито впродовж декількох років можуть вільно збирати кошти?..
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13.03.2024 17:07 Відповісти
Ну то запитайте, я ходив і шукав житло і майбутні власники є типу інвесторами, а не власниками. Власниками вони стають в кінці, коли типу від інвестора отримує документи на квартиру. Читати договір треба просто. З фундаменту можно зекономити від 30%, але є ризик прогоріти як і в будь якому ділі.

Хто не хоче мати вірогідність прогоріти, то купує готове житло з документами.

Люди ведуться, що з фундаменту дешевше, але забувають про ризики.

Все написано в договорах із забудовником.

У забудовників з хорошою репутацією квартири ДОРОЖЧІ завжди.

Так, є таких косяк, що забудова це не нерухомість, а типу інвестиція і на неї не поширюються оті ваші закони. А інвестиція стане нерухомістю, коли забудовник здасть будинок і надасть документи жителям.

Не будьте малими дітьми. Кидалово завжди було і буде, а влазити в нього, то кожен вирішує сам. Зараз і інтернеті можна багато що почитати і дізнатися.
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14.03.2024 17:50 Відповісти
Люди які придбали квартири на стадії будівництва, не інвестори, а покупці майнових прав на квартири, це вже неодноразово визнано судом, але що правда. якщо забудовни покине будівництво, відцього не легше, потрібен закон який би гарантував отримання квартир, але придумати його нікому
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15.03.2024 00:56 Відповісти
Такий закон є і він працює і є такі забудовники, але ціна квартир там сильно вища і вона по суті = ціні готової квартири і треба вносити 100% вартості квартири, на що багато не згодні БО ДОРОГО!!! А забудова вважається інвестицією і вона дозволяє сильно зекономити і це РИЗИК завжди.

Тут люди собі будинки будували і не змогли закінчити, бо долар виріс і ціни на будматеріали і не вистачає вже добудувати, або сроки сильно затягуються, а ви про гарантії від забудовників, вам не смішно. Я не захищаю забудовників, але хто не хоче ризикувати, то купує ВІДРАЗУ на второнному ринку здане житло і не париться, але це відчутно дорожче.

Закон захисту від прогара забудови не буде ніколи, бо він не буде працювати ніколи, бо це завжди ризик. Бо на те вона і забудова і ситуації можуть бути різні.

Багато забудовників продають вже в зданих будинках квартири, але там і ціни відповідні як за здане і готове житло, а багато людей не згодні і шукають дешевше, а дешевше = РИЗИК.

Хто не хоче ризикувати, то купує готове і на тому все.
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15.03.2024 10:42 Відповісти
Тут знайомі магазин будували і прогоріли, і ніхто нікому нічого не винен, не пішло нажаль, інші вклалися в своє діло і також не пішло - прогоріли і також їм ніхто нічого гарантій, бо ну РИЗИК завжди щось пробувати, а ви про забудовника, що він давав гарантії. Гарантії є, але і ціни там відповідні, а де дешевше, то там ризики.

Я не захищаю забудовників, бо є відверте кидалово, але і у людей є голова на плечах і дивляться куди віддавати свої гроші.

Аналогічно нести гроші в банк, потім банк лопнув і грошики - тю-тю. Ну це ж аналогічно на 100% і це є і було, і БУДЕ.
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15.03.2024 10:46 Відповісти
багато букаф, лінь читати. але основну думку зрозумів. річ у тім, що у тих всіх покинутих недобудов є власники і є люди, які оплатили там квартири і їх ошукали недобросовісні забудовники, а є квартири і по декілька раз продані. і ти пропонуєш, взяти всі ті недобудови, за рахунок держави добудувати і квартири там роздати ветеранам? а тим хто купив і гроші заплатив, що робити? Хоча вирішення проблеми можливе і на законодавчому рівні має бути рішення. Так їх всі треба передати в державу, оцінити стан, не всі з них законнно збудовані, їх знести нафіг без відшкодування покупцям. А от як ділити квартири в недобудові де 100% продано, а ступінь готовності невисокий? а за чиї гроші добудовувати? чи теж всіх нафіг, держава добудувала і роздала? То я не хочу, щоб за мої гроші добудовували будинки і квартири вддавали тим, хто за них заплатив, а гроші вкрали. Ветеранам так, а не тим хтоп платив і його кинули, нехай за це відповідають всі причетні.
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13.03.2024 14:16 Відповісти
Були різні пропозицїї від покупців-інвесторів, взяти та добудувати, для фахівця це не проблема,
але ні Кличко, ні КМДА виявилось не цікаво, не захотіли навіть вникати
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13.03.2024 17:02 Відповісти
річ у тім, що об'єкт незавершеного будівництва це всеодно чиясь власність, і якщо в ньому продано менше половини квартир, тут інвестори мають рахувати, то теоретично за залишок, що вони продадуть, можна добудувати і роздати квартири тим, хто купив раніше, а якщо будинок майже чи весь проданий, то зібрати з людей ще раз гроші за квартири і добудовувати, ну таке собі, не всі вже можуть допллатити і чи захочуть. В будь-яклму випадку це не повинно бути за державні гроші, тільки інвесторів. А як бути з незаконними будівництвами, що починали і так і стоять і квартири продані, їх принципово не можна добудовувати, тільки під знос.
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13.03.2024 20:36 Відповісти
Дуже дивує логіка людей, які говорять, що майже готові будинки, треба знесити замість добудувати та роздати квартири.
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13.03.2024 20:56 Відповісти
якщо будівництво незаконне, розпочато без дозволів, то тільки під знос, інакше хороша тема буде, будуть бабки збирати на самозахваті почнуть щось будувати, а потім втечуть. а держава все узаконюй і добудовуй?
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13.03.2024 21:20 Відповісти
А тут вже є закони інші і які реально працюють, якщо будівництво не законне, то там можуть бути порушення наприклад при заливанні фундаменту і при такому грунті будинок через роки може нахилитися чи тріснути і т.д. А будинок треба здати відповідним держ органам, а на експлуатацію такого сумнівного будинку ніякий інспектор чи держ установа (пожежники, енергетики, водоканал, газ і т.д.) НІКОЛИ НЕ ДАДУТЬ ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ, бо потім якщо що, то кого будуть садити на років так 10 якщо щось трапиться? правильно, хто підписав, а воно їм треба навіть за хабар? не треба нікому, воно того не варте.

А проводити всі тести і випробування, то також не одна організація не піде на таку аферу. От і будуть стояти ті недобудови для галочки. По факту більшість чучела були побудовані для заманювання людей, які треба зносити, бо там величезні питання по якості, відповідності нормам будівництва і т.д., я не кажу про проект і які матеріали були використані, бетон, цегла і т.д.

Це в селі можна так хату побудувати для себе, бо як упаде, то нікого не пошкодить окрім власника, а багатоповерхівка це складний проект, який потребує 100500 погоджень різних інстанцій.
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14.03.2024 17:57 Відповісти
Мабуть у чинуш підійшов час рожати, що так занепокоїлися долею наріда.
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13.03.2024 13:20 Відповісти
В притомних сім'ях дітей задля допомоги народжують?

Дайош приплід маргіналів!!
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13.03.2024 13:21 Відповісти
Ох цигани розійдуться!
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13.03.2024 15:52 Відповісти
Можливо. Але думаю, їм прибутків і від наркоти вистачає...
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13.03.2024 17:48 Відповісти
А де гроші брати?
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13.03.2024 13:23 Відповісти
Намалюють. Не впєрвой.
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13.03.2024 14:52 Відповісти
Тобто це держава відповідає за чиїсь зальоти, а не самі зальотчиці? Вгадайте, в яких країнах народжуваність найвища? Там, де за дітей не платять нічого! Тому не в грошах справа
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13.03.2024 13:36 Відповісти
"Где деньги, Зин?" Или это очередная морковка для народа? Так народ (в основном) уже не верит в морковки.
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13.03.2024 13:41 Відповісти
Гроші треба не при народженні а протягом 18 років. А вірніше треба пристойний рівень життя. Одноразові виплати засуньте в одне місце.
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13.03.2024 13:43 Відповісти
на депозит до 18 років, щоб потім міг навчання оплатити наприклад.
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13.03.2024 21:21 Відповісти
Автори подібних пропозицій тупі дебіли, які мало того, що не в курсі, що на це немає грошей, так ще й не розуміють що нормальні родини не заводять дітей через разову виплату - їм потрібна стабільність, безпека та прийнятні умови для життя та виховання дитини. А на разові виплати вам різні алкоголічки, наркоманки та роми наплодять потенційних злочинців, безпритульних та хворих від народження на утримання яких в сиротинцях піде ще більше коштів. Треба підтримувати, створювати умови та стимулювати народження повноцінними родинами, а не плодити нікому не потрібну голоту.
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13.03.2024 13:44 Відповісти
Зелена сволота, звичайно, в масі --- тупі дебіли! Але все робиться з прицілом ( перестрахуванням) ,на якісь майбутні вибори. От тоді ці гроші й вистрелять! Моя порада --- видавайте ці гроші прямо біля генделиків! Купився "мудрий нарід! на Голобородька, купиться й на бормотуху!
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13.03.2024 17:55 Відповісти
якраз підросло покоління народжених, коли ввели виплати за народження дітей, а пллодититсь тоді почали саме оті категорії про кого писав https://biz.censor.net/user/491846
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13.03.2024 21:23 Відповісти
це з квтегорії мільярд дерев і 4000 вчителям і кожному пенсіонеру по смартфону
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13.03.2024 13:45 Відповісти
Треба якось то контролювати і зменшувати допомогу при народженні більше 3 дітей і не давати тим у кого діти опинились в сиротинцю....
тому що бачу що багато хто народжує щоб отримати допомогу і потім пропити її на ще щось потратити а діти фактично беспритульні....
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13.03.2024 13:47 Відповісти
а потім ті діти будуть шурувати за кордон в пошуках кращої долі. Краще б подумали про тих, що ще тут навчаються і ще не поїхали працювати в ЄС чи США, чи ще кудись
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13.03.2024 13:50 Відповісти
Б...ь так це вже було.У 2010 році підняли виплати в 2рази.Після фін.кризи,падіння виробництва на 15%.Загнавши остаточно бюджет в дупу.Цю пропозицію пропхав Тігіпко.А зараз популізм+дебелізм зашкалює у 5 разів.
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13.03.2024 13:56 Відповісти
чистий популізм під час війни.
язиком плескати не воювати і країну піднімати з руїн
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13.03.2024 14:48 Відповісти

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