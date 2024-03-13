У Раді пропонують збільшити допомогу при народженні дитини майже вдесятеро

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 41 тис. грн до понад 384 тис. грн.

Відповідний документ зареєстрували 11 березня, передає Укрінформ.

"Протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Загалом за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста росії", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Так, сьогодні розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини встановлено в сумі 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей. Цей розмір не переглядався з липня 2014 року і до долара США ця сума зменшилася з того часу майже удвічі.

Автори законопроєкту пропонують прив’язати розрахунок допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини.

Допомогу при народженні першої у сім’ї дитини пропонується надавати у розмірі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму (на сьогодні це становитиме 384,5 тис. грн), на другу дитину – у розмірі, кратному 100 розмірам прожиткового мінімуму (256,3 тис. грн), на третю і кожну наступну дитину – у розмірі, кратному 50 розмірам прожиткового мінімуму (128,2 тис. грн).

Одноразовий розмір виплат за пропозицією депутатів має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму (51,3 тис. грн). Решту суми пропонується виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами.

Відповідні витрати для збільшення державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини необхідно буде врахувати уряду при доопрацюванні проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та наступні роки.