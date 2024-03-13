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Новини
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Майже всі українці донатять на армію та допомогу постраждалим, – дослідження

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92% українців донатять на допомогу українській армії або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2 в. п. більше, ніж у 2022 році.

Про це свідчать результати дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.

Так, 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж минулого року. Більш ніж удвічі зросла кількість українців, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном – із 17% до 38%.

донати на ЗСУ

Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 грн.

Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів.

На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення – понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.

Крім того, абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів та продавців, які не залишили російський ринок.

Опитування українців тривало з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Автор: 

благодійність (75) ЗСУ (380) Deloitte (4)


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13.03.2024 13:37 Відповісти
Шахраям придулі та прокурорському синку ДОСІ донатять?
Чи хімчисткам ОПи?
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13.03.2024 13:45 Відповісти
92% українців донатять на допомогу українській армії або постраждалим внаслідок воєнних дій
ОП за усякі ЗЕлені це інші 8 відсотків
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13.03.2024 13:48 Відповісти
Из 65 долларов пенсии много не задонатишь
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13.03.2024 13:48 Відповісти
Сітки маскувальні можна плести , шити дощовики , робити окопні свічки , і інше для потреб армії , як то роблять пенсіонери у нас в волонтерських центрах . Аби хотіли допомогти .
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13.03.2024 17:03 Відповісти
Делойт, контора авторитетна, але маю сумніви в чесності опитуваних
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13.03.2024 13:58 Відповісти
в місяць мій донат коливається від 1000 до 1500. В основному місцеві волонтери. інколи по запитам у фісбуці чи Го Справа Громад чи "Шершням" В хороші місяці до 2000 гр. скільки можу. В останні тижні роблю більше донатів де тільки бачу запит але маленькими сумами - по 10-20 гр. Писали що так ефективніше - малоале часто ніж багато але зрідка. Я краще буду годувати свою армію ніж свинснобачу.
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13.03.2024 14:05 Відповісти
От *** тупі, до цих пір донатять притулі-аферисту. Як таких можна називати? Уже написано і про те, що його дівка нерухомості накупила, і супутника того херма, і дрони втридорога арахамійське гівно, а їм як об стіну горохом.
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13.03.2024 14:31 Відповісти
Донатять і кажуть, що донатять - велика різниця
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13.03.2024 14:34 Відповісти

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