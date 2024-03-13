Майже всі українці донатять на армію та допомогу постраждалим, – дослідження
92% українців донатять на допомогу українській армії або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2 в. п. більше, ніж у 2022 році.
Про це свідчать результати дослідження "Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення" від "Делойт" в Україні.
Так, 33% опитаних роблять це систематично, що на 13 в. п. більше, ніж минулого року. Більш ніж удвічі зросла кількість українців, які донатять регулярно, перебуваючи за кордоном – із 17% до 38%.
Українці найбільше довіряють зборам коштів від знайомих, друзів та колег. Їх підтримують понад 75% опитаних, а середня сума донату становить 147 грн.
Друге місце за рівнем довіри посідають великі благодійні фонди, такі як "Повернись живим", фонд Сергія Притули, а також збори Лачена (Ігоря Лаченкова), на них донатять майже 71% респондентів.
На державні збори (такі як UNITED24) донатить теж значна частина населення – понад 60%, при цьому розмір середнього донату становить 121 грн.
Крім того, абсолютна більшість споживачів (70%) продовжує бойкотувати виробників товарів та продавців, які не залишили російський ринок.
Опитування українців тривало з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України, за винятком тимчасово окупованих територій.
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