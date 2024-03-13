Нацбанк оштрафував найбільший банк з польськими власниками
Національний банк застосував до АТ "Кредобанк" захід впливу у вигляді накладення штрафу в 51 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що банк оштрафували за несвоєчасне подання звітності з питань діяльності на платіжному ринку в січні 2024 року.
Тепер "Кредобанк" зобов’язаний упродовж п’яти робочих днів оплатити штраф.
Рішення про застосування заходу впливу ухвалили за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрало чинності з 11 березня.
"Кредобанк" засновано 1990 року. Його єдиним акціонером є найбільший банк Польщі – PKO Bank Polski S.A.
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