Нацбанк оштрафував найбільший банк з польськими власниками

Національний банк застосував до АТ "Кредобанк" захід впливу у вигляді накладення штрафу в 51 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що банк оштрафували за несвоєчасне подання звітності з питань діяльності на платіжному ринку в січні 2024 року.

Тепер "Кредобанк" зобов’язаний упродовж п’яти робочих днів оплатити штраф.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалили за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрало чинності з 11 березня.

"Кредобанк" засновано 1990 року. Його єдиним акціонером є найбільший банк Польщі – PKO Bank Polski S.A.