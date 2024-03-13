"Укртрансбезпека" отримає право видавати дозволи на міжнародні автобусні маршрути

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запропонувало передати Державній службі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") повноваження щодо відкриття нових міжнародних автобусних маршрутів та продовження діючих.

Відповідні зміни передбачені наказом "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних та маятникових (човникових) перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні", передає Інтерфакс-Україна.

Ще одне нововведення, яке готується з набранням чинності розробленим Мінвідновленням наказу, – необхідні для відкриття, закриття, внесення змін чи продовження автобусного маршруту документи подаватимуться в електронному вигляді в електронному кабінеті перевізника та засвідчуватиметься кваліфікованим електронним підписом.

Проєктом наказу передбачається оцифрування процесів відкриття міжнародних маршрутів загального користування та отримання дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів через Єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті, адміністратором якого є "Укртрансбезпека".

Також пропонується визначити, що "Укртрансбезпека" забезпечує організацію пасажирських перевезень на міжнародних автобусних маршрутах загального користування", – зазначено в тексті пояснювальної записки до проєкту наказу.

Як було раніше

Досі рішення про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволів на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування на підставі звернення перевізника приймала комісія, яка затверджувалася наказом Міністерства інфраструктури України.

До складу комісії входили представники Міністерства інфраструктури України, Державної служби з безпеки на транспорті України, профільних громадських організацій. Це передбачено наказом Міністерства транспорту України від 9 лютого 2004 року №75.

Коли планується запуск

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на онлайн-зустрічі з перевізниками повідомив, що електронний кабінет перевізника буде презентовано 22 березня. Цього дня відбудеться презентація електронного реєстру міжнародних автобусних маршрутів.

Начальниця управління міжнародних автомобільних перевезень Мінвідновлення Катерина Онищенко на зустрічі своєю чергою повідомила, що ще одним нововведенням буде формула, за допомогою якої розраховуватиметься кількість автобусів, наявність яких у перевізника має бути для відкриття маршруту.

У ній враховуватиметься довжина кожного з маршрутів перевізника (в кілометрах), періодичність відправлення протягом тижня, сукупна довжина всіх маршрутів перевізника. Згідно з новими вимогами, на кожні 1,5 тис. км маршруту перевізник повинен мати щонайменше один автобус.