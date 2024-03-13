Без блекаутів: Промисловість збільшила споживання електроенергії взимку на 23%

Від листопада 2023 року до лютого 2024 року обсяги споживання електроенергії промисловістю склали близько 9,38 млрд кВт-год, що на 23% більше, ніж було спожито за аналогічний період минулого року (7,61 млрд кВт-год).

Як ідеться в повідомленні Міненерго, зокрема, в листопаді 2023 року зростання склало 25,75% (до аналогічного періоду попереднього року), у грудні – 37,56%, у січні 2024 року – 27,58%, у лютому – 6,17%.

"Розвиток промисловості та економіки неможливий без стабільної роботи енергосистеми. Це забезпечено насамперед завдяки масштабним ремонтам в енергетиці, які триватимуть і надалі, та нашим військовим, які захищають інфраструктуру від ворожих атак. Працюємо над тим, аби попри війну наші споживачі і надалі мали надійне та безперебійне електропостачання", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Обсяги споживання електроенергії населенням збільшилися на майже 12% (12,64 млрд кВт-год проти 11,3 млрд кВт-год).

Усього за листопад-лютий 2023/2024 українські енергогенеруючі підприємства виробили понад 41,53 млрд кВт-год електроенергії, що на 16% перевищує обсяг виробництва під час ОЗП 2022/2023 року.

Понад половину цієї електроенергії виробили українські АЕС – 22,17 млрд кВт-год, що на 22% більше, ніж було вироблено атомними станціями за цей самий період минулого року.

Покращила показники виробітку гідрогенерація, виробивши 4,16 млрд кВт-год, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2022/2023 року, теплова генерація виробила 13 млрд кВт-год, що на майже 10% більше, ніж за попередній зимовий період, та генерація з ВДЕ – 2,03 млрд кВт-год, що на 25% більше, ніж під час ОЗП 2022/2023 року.