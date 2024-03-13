FlixBus запустить новий автобусний маршрут між Україною та Німеччиною

Найбільший оператор автобусних перевезень у Європі FlixBus запускає нову автобусну лінію між Україною та Німеччиною – з Києва до аеропорту Штутгарта.

Як ідеться в повідомленні перевізника, перший рейс заплановано на 19 березня із Києва, передає Інтерфакс-Україна.

Автобуси відправлятимуться щодня з 08:25 до 09:35 ранку, залежно від автостанції, прибуватимуть до Дрездену о 08:05 наступного дня, до Франкфурта о 16:00, до аеропорту Штутгарта о 20:00.

Тривалість подорожі становитиме 36 годин з урахуванням зупинок та плановим часом на перетин кордонів.

Повний маршрут нової лінії FlixBus включає міста Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Єна – Веймар – Ерфурт – Гісен – Франкфурт-на-Майні – Дармштадт – Мангейм – Гейдельберг – Хайльбронн – аеропорт Штутгарта.

У зворотному напрямку автобуси відправлятимуться з аеропорту Штутгарта о 08:30, із Франкфурта о 12:45, Дрездена о 20:30 і прибуватимуть наступного дня до Львова о 11:20, до Києва – о 19:45 (автостанція "Дачна" ).

Куди їздить FlixBus із України

"Київ – аеропорт Штутгарта" – це п'ята за рахунком пряма лінія FlixBus між Україною та Німеччиною. Компанія вже виконує поїздки за маршрутами: Київ – Берлін, Київ – Бремен, Київ – Лейпциг, Вінниця – аеропорт Кельн/Бонн.

Раніше повідомлялося, що FlixBus у 2024 році збільшить кількість пасажирських маршрутів на 10-15, додавши поїздки до нових країн на захід та південь від України. Крім того, оновить флот автобусів.

Як відомо, оператор подорожей FlixMobility розвиває автобусні перевезення в Україні із 2019 року. З урахуванням нової лінії, кількість автобусних рейсів, які виконуються FlixBus між Україною та країнами ЄС, досягла 26-ти. Автобуси компанії заїжджають до 24 українських міст.