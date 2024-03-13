lifecell отримав штраф за погану підготовку до блекаутів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, оштрафувала мобільного оператора lifecell на 10,45 млн грн за невиконання рішення щодо забезпечення готовності об’єктів до вимкнення електроенергії на строк від трьох діб.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії за результатами перевірок мобільних операторів.

Так, було проведено 22 позапланові перевірки постачальників послуг мобільного зв'язку, а саме:

ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone Україна) – у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській областях;

ПрАТ "Київстар" – у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській та Хмельницькій областях;

ТОВ "лайфселл" (lifecell) – у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

У ході проведення цих заходів нагляду були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв'язку. Проте результати повторних позапланових перевірок свідчать про усунення операторами раніше виявлених порушень.

"За результатами позапланової перевірки ТОВ "лайфселл", проведеної у період з 7 по 20 грудня 2023 року щодо виконання розпорядження НКЕК від 15 листопада 2023 року № 4/р стосовно забезпечення автономними джерелами електроживлення та паливно-мастильними матеріалами, які необхідні для сталого функціонування електронної комунікаційної мережі постачальника щонайменше протягом трьох діб у Рівненській області, зафіксовано невиконання вимог зазначеного розпорядження НКЕК", – сказано в повідомленні Комісії.

За невиконання розпорядження регуляторного органу щодо усунення порушень вимог законодавства про електронні комунікації чи радіочастотний спектр передбачено застосування адміністративно-господарських санкцій – штрафу у розмірі від 0,1% до 0,3% доходу, отриманого за надання відповідних електронних комунікаційних послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Відповідно на lifecell був накладений штраф у розмірі 10,45 млн грн.