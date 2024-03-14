Spotify запускає перегляд музичних кліпів

Стрімінговий музичний сервіс Spotify запускає бета-версію музичних відео для користувачів Spotify Premium на 11 ринках.

Бета-версія музичних відео на Spotify починає розгортатися з обмеженим каталогом музичних відео, уточнили в компанії.

Розгортати музичні відео почнуть із вибраного каталогу для користувачів Premium у Великій Британії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінах, Індонезії та Кенії.

Преміум-слухачі на цих ринках можуть перейти до свого пристрою iOS, Android, настільного комп’ютера чи телевізора та вибрати перемикач "Перейти на відео" для підтримуваних музичних треків. Потім музичне відео почне відтворюватися з самого початку в режимі перегляду "Зараз відтворюється".

У компанії планують у подальшому розширити каталог музичних відео та надати цю функцію більшій кількості користувачів і країн.

Раніше повідомлялося, що Spotify використовуватиме штучний інтелект від Google для рекомендації аудіокниг і подкастів.