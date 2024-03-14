Другий енергоблок Хмельницької АЕС відключено від мережі
У середу, 13 березня, атомники ухвалили рішення аварійно відключити від мережі другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Учора, 13 березня, о 17:48 було зафіксовано коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату (ЦВТ) з тенденцією збільшення.
В умовах профіциту на ринку електроенергії було прийняте рішення відключити турбоагрегат для зʼясування і усунення причини відхилення", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі в роботі перебувають сім енергоблоків АЕС, всі – на номінальній потужності.
Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт.
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