Другий енергоблок Хмельницької АЕС відключено від мережі

У середу, 13 березня, атомники ухвалили рішення аварійно відключити від мережі другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Учора, 13 березня, о 17:48 було зафіксовано коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату (ЦВТ) з тенденцією збільшення.

В умовах профіциту на ринку електроенергії було прийняте рішення відключити турбоагрегат для зʼясування і усунення причини відхилення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в роботі перебувають сім енергоблоків АЕС, всі – на номінальній потужності.

Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт.