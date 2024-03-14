Ворог атакував телевізійну інфраструктуру Харківщини
У ніч проти 14 березня ворог здійснив масований обстріл дронами по об’єктах телевізійної інфраструктури Харківщини.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині тривають відновлювальні роботи", – зазначив він.
За словами голови області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів. Пошкодження зазнали приватні та багатоквартирні будинки, магазини.
Постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль