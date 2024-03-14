"Укрпошта" оголосила про партнерство з DHL Global Match

Поштовий оператор "Укрпошта" та DHL Global Match (Велика Британія), спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post, оголосили про партнерство у сфері транспортних послуг і перевезення поштових відправлень.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

"Співпраця двох компаній забезпечує надійність та швидкість українських відправлень за кордон. Зокрема, перевагами партнерства можуть скористатися експортери, які продають свої товари на міжнародних маркетплейсах", – пояснили в "Укрпошті".

Зазначається, що співробітництво охоплює такі країни, як США, Канада, Австралія, а в перспективі – країни Азії з подальшими планами розширення.

"Це забезпечить українським підприємцям більшу впевненість у стабільних строках доставки, адже DHL Global Match – це глобальна компанія, яка оперує як власним флотом літаків DHL Aviation, так і використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень", – додали в пресслужбі.

"Укрпошта" забезпечує доставку відправлень з України до 190 країн-членів Всесвітнього Поштового Союзу.

Торік компанія перевезла понад 3,5 мільйони кілограмів відправлень від українських експортерів. Зокрема на платформі ETSY, найбільшому маркетплейсі крафтових товарів, вже зареєстровано більше 31,5 тисяч українських підприємців, які реалізують майже 1,6 млн товарів клієнтам по всьому світу.