НАБУ знайшло "тіньовий офіс" в "Укрзалізниці" часів Камишіна, який контролював закупівлі

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру 6 особам – членам двох організованих груп, які при закупівлі кабельно-провідникової продукції заволоділи коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 117 млн грн.

Ще одному учаснику злочинної групи – адвокату – про підозру повідомив прокурор за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє пресслужба САП.

За даними слідства, у 2021 році підприємець розробив злочинну схему заволодіння коштами "Укрзалізниці" при постачанні продукції за завищеними цінами. Для реалізації схеми він вступив у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входив посадовець "Укрзалізниці", а також "інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю товариства".

"Такий собі бекофіс, які організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди та забезпечувати ухвалення тих чи інших рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у тендерах", – повідомляють у САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що внаслідок реалізації злочинної схеми, протягом 2021-2023 років у тендерах "Укрзалізниці" на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули три підприємства, які підконтрольні підприємцю. При цьому очікувана вартість закупівель була штучно завищена. Зауважимо, що з квітня 2021 року по кінець лютого 2023 року "Укрзалізницю" очолював Олександр Камишін, на цій посаді його змінив Євген Лященко.

"У результаті "Укрзалізниця" уклала з компаніями - переможцями договори на постачання вищевказаної продукції. При цьому з’ясувалося, що ці компанії продукцію не виробляли, а закуповували у виробника через низку фірм-прокладок, штучно збільшуючи її вартість і продаючи "Укрзалізниці" за цінами, значно дорожчими ніж ринкові", – зазначається у повідомленні.

За оцінкою слідства, реалізація цієї схеми завдала "Укрзалізниці" збитків на суму 117 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

САП не уточнює прізвищ підозрюваних. Проте за даними видання "Слово і діло", про підозру повідомили колишньому заступнику директора філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" Олексію Онисимюку та підприємцю Володимиру Котляру. Інших підозрюваних джерела видання не називають.

У справі фігурують три компанії "Торговий дім "Український кабель", "ТД "Кабель Центр" і ТОВ "Еней". За даними слідства, Котляр контролює всі ці компанії. Він є президентом київського футбольного клубу "ХІТ", а його компанія "Еней" – спонсор клубу. Раніше Котляр через ТОВ "Еней" володів ТД "Український кабель", а директор ТД ТД "Кабель Центр" Ігор Борсук, який раніше був капітаном ФК "ХІТ".