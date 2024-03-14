Нацбанк різко знизить ставку за депозитними сертифікатами для банків
Національний банк України (НБУ) знизить ставку за тримісячними депозитними сертифікатами для банків одразу на 1,5 відсоткового пункта – з 19% до 17,5% річних.
Ставка за депозитними сертифікатами овернайт залишиться на рівні облікової ставки, яка з 15 березня знизиться до 14,5%, повідомляє пресслужба регулятора.
У Нацбанку зауважили, що планують зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) як дієвий елемент операційного дизайну процентної політики, що довів свою ефективність за останній рік.
"В умовах циклу пом'якшення процентної політики та стійкого уповільнення інфляції необхідність у суттєвій різниці між ставкою за цією операцію та обліковою ставкою зменшується", – йдеться у повідомленні.
З огляду на це НБУ знижує ставки:
- за тримісячними депозитними сертифікатами – на 1,5 в. п., до 17,5%;
- за кредитами рефінансування – на 1,5 в. п., до 19,5% річних.
Водночас Нацбанк змінить умови розміщення коштів банків на тримісячних депозитних сертифікатах.
"Зокрема, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз). Це стимулюватиме банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів", – додали у Нацбанку.
Як повідомлялося, сьогодні правління Національного банку ухвалило несподіване рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня.
На рівні 15% річних облікова ставка перебувала з 15 грудня 2023 року. Тоді ж Нацбанк знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами з 20% до 19%, а ставку за кредитами рефінансування – з 22% до 21% річних.
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