Нацбанк різко знизить ставку за депозитними сертифікатами для банків

Національний банк України (НБУ) знизить ставку за тримісячними депозитними сертифікатами для банків одразу на 1,5 відсоткового пункта – з 19% до 17,5% річних.

Ставка за депозитними сертифікатами овернайт залишиться на рівні облікової ставки, яка з 15 березня знизиться до 14,5%, повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку зауважили, що планують зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) як дієвий елемент операційного дизайну процентної політики, що довів свою ефективність за останній рік.

"В умовах циклу пом'якшення процентної політики та стійкого уповільнення інфляції необхідність у суттєвій різниці між ставкою за цією операцію та обліковою ставкою зменшується", – йдеться у повідомленні.

З огляду на це НБУ знижує ставки:

за тримісячними депозитними сертифікатами – на 1,5 в. п., до 17,5%;

за кредитами рефінансування – на 1,5 в. п., до 19,5% річних.

Водночас Нацбанк змінить умови розміщення коштів банків на тримісячних депозитних сертифікатах.

"Зокрема, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз). Це стимулюватиме банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів", – додали у Нацбанку.

Нацбанк дозволяє банками розміщувати вільні кошти на депозитних сертифікатах овернайт та тримісячних депозитних сертифікатах, ставки за якими значно вищі. Водночас можливості банків розміщувати кошти в таких депозитних сертифікатах залежать від обсягів сформованих ними портфелів строкових гривневих депозитів населення терміном від трьох місяців. Це мало стимулювати банки підвищувати ставки за строковими депозитами.

Як повідомлялося, сьогодні правління Національного банку ухвалило несподіване рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня.

На рівні 15% річних облікова ставка перебувала з 15 грудня 2023 року. Тоді ж Нацбанк знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами з 20% до 19%, а ставку за кредитами рефінансування – з 22% до 21% річних.