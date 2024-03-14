Не можуть знайти депутатів: Рада ухвалила одну постанову і розійшлась

Верховна Рада не змогла продовжити роботу у четвер через відсутність кворуму.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Він уточнив, що депутати 282 голосами ухвалили постанову №11078 "Про Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням російською федерацією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України".

Згодом парламент призупинив роботу через оголошену у Києві повітряну тривогу, а після її завершення до зали повернулося недостатньо депутатів: у сигнальному голосуванні взяли участь лише 203 нардепи.

"Засідання закрили. Навіть ратифікації не розглянули Ще раз – за три тижні розглянули аж одне питання", – прокоментував Железняк.

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Як повідомлялося, раніше Верховна Рада скасувала заплановані 6-8 березня пленарні засідання.

Голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив скасування засідань "терміновим і важливим завданням" для депутатів, пов'язаним з роботою з військовими.

Водночас депутати від опозиційних фракцій пояснювали це нестачею голосів у фракції "Слуга народу" для ухвалення потрібних рішень. Крім того, частина депутатів від інших парламентських груп, які підтримують законопроєкти, ініційовані Офісом президента, не встигли повернутися із-за кордону.