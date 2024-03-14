Росія втрачає доходи від експорту нафти через санкції, – МЕА

Дохід Росії від експорту нафти в лютому знизився, оскільки посилення моніторингу західних санкцій проти Кремля зменшило апетит деяких покупців до російських барелів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає enkorr.

Трійка найбільших світових виробників нафти заробила $15,69 млрд на експорті сирої нафти й нафтопродуктів минулого місяця, що на 0,95% менше, ніж у січні.

У той час як російський експорт нафтопродуктів залишився незмінним у лютому, її постачання сирої нафти впали до 4,75 млн барелів на день (б/д) порівняно з грудневим піком у 5 млн б/д, повідомляє МЕА.

Зменшення потоків російської нафти за кордон було в основному спровоковано Індією, яка скоротила закупівлі російської сирої нафти на 420 тис. б/д у лютому порівняно з місяцем раніше.

"Вплив нижчих обсягів експорту сирої нафти було лише частково компенсовано вищими експортними цінами на продукцію", – заявили в агентстві.

Експорт російської нафти в Індію

Росія – найбільший постачальник нафти в Індію, оскільки південноазійська країна користується перевагами дешевших барелів, імпорт яких заборонено в західних країнах.

Проте в останні місяці США та їхні союзники посилили моніторинг глобального дотримання енергетичних санкцій проти Кремля, і тепер індійські нафтопереробні заводи прагнуть купувати більше у конкуруючих виробників, таких як Саудівська Аравія.

Через обережність Індії біля берегів Сингапуру й Південної Кореї скупчилися танкери, завантажені російською експортною нафтою Sokol. На піку обсяги вивезеної нафти сягали 18 млн барелів, і відставання почало вирівнюватися лише нещодавно, коли китайські НПЗ придбали деякі вантажі Sokol.

Експорт російської нафти в Китай

За даними МЕА, російські лютневі завантаження сирої нафти в Китай підскочили до 2,2 млн б/д, що відповідає нещодавньому листопадовому піку.

Зафіксоване місячне зростання становило лише 100 тис. б/д, повідомило агентство, вказавши, що фактичні постачання можуть бути вищими, оскільки приблизно 350 тис. барелів щоденних експортних потоків ще не мають фіксованого призначення і можуть спрямовуватися до китайських покупців.